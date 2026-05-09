България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма

Виктор Борисов от Виктор Борисов
У нас
Снимка: БТА
Заедно с още 740 милиона европейци днес България отбелязва Деня на Европа. Обединени от идеята за общ политически и икономически съюз и в същото време принудени да съпреживяваме кризите - днес посланието е за толерантност, свобода и сигурност.

На 9 май отбелязваме Деня на Европа и Деня на победата над нацизма. През 1945 година на тази дата свършва Втората световна война, след като нацистка Германия подписва акта за безусловна капитулация пред съюзническите сили. Пет години по-късно френският външен министър Робер Шуман произнася историческата си декларация, която става основа за създаването на днешния Европейски съюз. Денят беше отбелязан и в София. Президентът, премиерът, министри и депутати участваха в церемонията по издигането на европейското знаме пред президентството.

В Деня на Европа президентът Илияна Йотова прие почетния караул на Националната гвардейска част.

Снимка: Пресцентър на президентството

Под акордите на „Одата на радостта“ беше издигнато европейското знаме пред сградата на президентството.

Държавният глава отбеляза, че гласът ни в Европа трябва да бъде толкова силен, колкото на останалите 26 страни членки в Евросъюза.

Илияна Йотова, президент на Република България: „В този ден честваме Деня на победата - деня на победата във Втората световна война, края на Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и деня на победата, и просперираща и мирна Европа, за която мечтаеха нейните създатели. Точно в днешния ден, когато светът отново е разкъсан от конфликти, имаме огромен дълг към нашите родители и към тези, които идват след нас - така, както нашите родители ни завещаха мир. Това е и нашата огромна задача - да оставим на децата си мира.“

Държавният глава заедно с премиера и министъра на отбраната положиха венци пред Паметника на незнайния войн в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма.

Министър-председателят Румен Радев заяви, че Европейският съюз трябва да има не само моралното лидерство, но и волята да бъде фактор на мира.

Румен Радев, министър-председател: „Именно на ден като 9 май, който Денят на победата отвори вратата към Деня на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави, и надмогнал тези тежки кръвопролития, ЕС днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украйна и в Близкия изток.“

Снимка: БТА

И допълни:

Румен Радев, министър-председател: „Дължим много и в наши дни на президента Тръмп, който се намеси и предотврати една огромна ескалация, която можеше да се случи точно на днешния ден в сблъсъка между Русия и Украйна. Знам, че в момента всичко е спокойно и това е много важен знак.“

На критиките, че не гледа към Европейския съюз, Радев отговори, че това ще проличи при първите му посещения извън страната.

