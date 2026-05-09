България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма

Заедно с още 740 милиона европейци днес България отбелязва Деня на Европа. Обединени от идеята за общ политически и икономически съюз и в същото време принудени да съпреживяваме кризите - днес посланието е за толерантност, свобода и сигурност.

На 9 май отбелязваме Деня на Европа и Деня на победата над нацизма. През 1945 година на тази дата свършва Втората световна война, след като нацистка Германия подписва акта за безусловна капитулация пред съюзническите сили. Пет години по-късно френският външен министър Робер Шуман произнася историческата си декларация, която става основа за създаването на днешния Европейски съюз. Денят беше отбелязан и в София. Президентът, премиерът, министри и депутати участваха в церемонията по издигането на европейското знаме пред президентството.

В Деня на Европа президентът Илияна Йотова прие почетния караул на Националната гвардейска част.

Под акордите на „Одата на радостта“ беше издигнато европейското знаме пред сградата на президентството.

Държавният глава отбеляза, че гласът ни в Европа трябва да бъде толкова силен, колкото на останалите 26 страни членки в Евросъюза.

Илияна Йотова, президент на Република България: „В този ден честваме Деня на победата - деня на победата във Втората световна война, края на Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и деня на победата, и просперираща и мирна Европа, за която мечтаеха нейните създатели. Точно в днешния ден, когато светът отново е разкъсан от конфликти, имаме огромен дълг към нашите родители и към тези, които идват след нас - така, както нашите родители ни завещаха мир. Това е и нашата огромна задача - да оставим на децата си мира.“

Държавният глава заедно с премиера и министъра на отбраната положиха венци пред Паметника на незнайния войн в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма.

Министър-председателят Румен Радев заяви, че Европейският съюз трябва да има не само моралното лидерство, но и волята да бъде фактор на мира.

Румен Радев, министър-председател: „Именно на ден като 9 май, който Денят на победата отвори вратата към Деня на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави, и надмогнал тези тежки кръвопролития, ЕС днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украйна и в Близкия изток.“

И допълни:

Румен Радев, министър-председател: „Дължим много и в наши дни на президента Тръмп, който се намеси и предотврати една огромна ескалация, която можеше да се случи точно на днешния ден в сблъсъка между Русия и Украйна. Знам, че в момента всичко е спокойно и това е много важен знак.“

На критиките, че не гледа към Европейския съюз, Радев отговори, че това ще проличи при първите му посещения извън страната.