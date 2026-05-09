Скромен парад за Деня на победата в Москва, Украйна чества Деня на Европа

Снимка: EПА/БГНЕС
Русия отбелязва Деня на победата - 9 май, със скромен парад и при изключителни мерки за сигурност. В Украйна честваха Деня на Европа. По думите на президента Володимир Зеленски, страната активно се подготвя за присъединяване към Европейския съюз. Всичко това на фона на обявено тридневно примирие, постигнато с посредничеството на САЩ. Спазва ли се то и кой беше единственият лидер от Евросъюза в Москва?

45 минути - толкова продължи тазгодишният Парад на победата в Москва. За първи път от над 20 години по Червения площад преминаха само военнослужещи, техника нямаше. От Кремъл обясниха това със съображения за сигурност.

Руските военни възможности бяха демонстрирани с видеоклип. В 8-миннутната си реч Владимир Путин за пореден път се опита да оправдае войната в Украйна и атакува НАТО.

Владимир Путин, президент на Русия: "Великият подвиг на поколението победители вдъхновяват военните, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се изправят срещу агресивна сила, която се въоръжава и подкрепя от НАТО. Твърдо съм убеден, че каузата ни е справедлива, ние сме заедно. Победата винаги е била и винаги ще бъде наша."

Президентите на Беларус, Казахстан и Узбекистан, султанът на Малайзия и лидерът на Лаос бяха сред гостите на парада. Жителите на Москва си пожелаха скорошен край на войната.

"Това вече продължава много дълго. Иска ми се да свърши, и мисля, че мнозина искат."

Единственият лидер от ЕС в Москва беше словашкият премиер Роберт Фицо. Путин е заявил, че Русия ще направи всичко възможно да задоволи енергийните нужди на Словакия. Страната е една от малкото в Европа, които все още купуват руски нефт и газ. Според Кремъл Вашингтон иска войната да приключи бързо, но пътят до споразумение с Киев е "дълъг и сложен".

Украйна отбелязва Деня на Европа. Президентът Володимир Зеленски публикува специално видео в социланите си мрежи.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Днес е Денят на Европа. И Украйна го отбелязва, не само формално, с лозунги, а с пълното съзнание, че вече сме неделима част от европейското семейство. Защитаваме Украйна, независимостта си, бъдещето си - а по този начин защитаваме нашата Европа."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

По-късно Зеленски добави, че Киев се готви за отваряне на клъстъри за последващи решения, свързани с членството в ЕС. А в Киев не вярват, че обявеното примирие, което двете стравни се обвиняват, че са нарушили, ще доведе до траен мир.

Албина Хаврелюк, жител на Киев: "Путин не иска мир, той иска власт, за това води войната. А ние винаги сме били мирни хора, искаме мир."

