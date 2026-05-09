Борис Панкин, "Прогресивна България": Министърът на културата е човек, който може да създаде общност

Новият министър на културата Евтим Милошев е човек, който може да създаде общност. Това коментира в студиото на "Говори сега" кандидатът за депутат от "Прогресивна България" и режисьор Борис Панкин.

Евтим Милошев е новият министър на културата, но преди това беше министър на туризма в служебния кабинет на Димитър Главчев. На въпрос дали Милошев ще се справи добре с новия пост, Панкин отговори:

"Ами, това е интересен въпрос, който би трябвало да зададем на италианското правителство, което между 2013 и 2021 година създава Министерство на културните ценности, културните дейности и туризма. Разбира се, още по-интересен е случаят с Португалия, където туризмът и културата са в Министерството на икономиката. Разбира се, това са други държави. Аз се връщам към нашия опит. Целият този балон за министерството, сливането на Министерството на културата и туризма, беше от едно меме, което излезе в социалните мрежи на отпаднали по необходимост формации. И това, което в момента ние имаме — ние си имаме наше Министерство на културата, каквато е нашата българска традиция."

Панкин е убеден, че ще бъдат направени важни крачки в областта на културата.

"Господин Милошев аз не го познавам лично. Но аз гледам неговите произведения, това, което той е продуцирал, режисирал. Първо, в интерес на истината, трябва да кажем, че той е започнал своята кариера от БНТ, което е сигурна гаранция за успех. След което господин Милошев е професионален кинорежисьор, професионален продуцент, създател на Асоциация на свободните продуценти. Какво ни говори това? Това ни говори три много важни неща. Първо — това е човек, който освен артистичността има мениджърските и организационните възможности. Второто, което ни говори — че това е човек, който може да създаде общност. Ако можеш да събереш всички продуценти независими в едно, това означава, че няма никакъв проблем ти да подходиш към многото различни слоеве в българската културна дейност и да създадеш общност. Защото Министерството на културата не е Министерството на ремонтите и на изкопаването на артефакти. Министерството на културата създава общности и създава публика за всичко това, с което се занимава.

Така че аз нямам никакво съмнение, че той и неговият екип ще направят тези крачки."

Според Панкин за премиера Румен Радев са характерни експедитивността и краткостта.

"Всички знаем, че вчера, шест часа след клетвата, премиерът събра своите вицепремиери и министри и начертаха един доста екшън план, в който като гражданин аз се впечатлих от три акцента.

Първият е изискването на премиера до края на следващата работна седмица всеки министър в своя сектор да даде пълен отчет, пълна ревизия на скритите плащания, които са така наречените чекмеджейни плащания. Фактури, поръчки, договори. Ако няма яснота с какво разполагаме, без фундамент какъв бюджет да построиш? А това ни касае абсолютно жизненоважно. Второто, което много ми хареса по линия на краткостта е мерки за овладяване на цените. Премиерът обяви, че от другата седмица започват едни законодателни промени, които ще дадат възможност на контролните органи да намалят и да спрат, до колкото е възможно, галопа на цените нагоре. Или, както вицепремиерът Пулев се изрази по чеховски кратко и ясно: „Проверка, проверка, проверка. Глоби, глоби, глоби.“ Ако има, разбира се, засечени нарушения. В същото време да се запази принципът на свободния пазар, на свободната икономика. На пръв поглед малко е „и вълкът сит, и агнето цяло“. Но ние, българските граждани, не сме агнета. За вълка има пастир. Това е правителството. Така че аз съм сигурен, че това ще даде резултат. И третото, което не знам дали хората забелязаха, защото те са уморени от едно и също нещо, което слушат, и нищо не се случва — премиерът обяви една малка, но много съществена промяна в отношението към изкореняването и унищожаването на корупцията. Той каза, че двигателят на този процес ще бъде правителството. Тоест тази дейност няма да се аутсорсва по различни агенции и комисии, а ще се извършва от правителството и тези служби, които са подчинени на правителството." "Има хора на много високи длъжности, които аз наричам върбови клонки. Те са много пластични и са готови да погазят закона и задълженията си, и да се увият около главата на силния политик-олигарх на деня. Тази крачка, този ход например показва, че с това вече е приключено."

Вижте целия разговор във видеото.