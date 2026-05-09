Джером Боатенг: Хората в България непрекъснато говорят за Левски

Джером Боатенг поздрави Левски за спечелването на шампионската титла в Първа лига. Германецът пожела на „сините“ страхотен празник. Световният шампион с Германия от 2014 година е на посещение в България заради Джиро д‘Италия.

Пред БНТ бившият футболист говори и за еуфорията, която вижда в България след спечелената титла на столичния тим.

„Знам, че българският футбол винаги е имал качествени играчи с много технически качества. Откакто съм тук в България, хората непрекъснато ми говорят за Левски. Казват ми да направя буквата, изобразяваща името на отбора. Поздравявам ги, това е страхотно постижение. Дано клубът, футболистите и феновете да имат един страхотен празник и се насладят на шампионските моменти“, коментира Боатенг.

