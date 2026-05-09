ГДБОП задържа изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании

Арест за изпращачите на фишинг съобщения с цел източване на лични данни и банкови сметки на граждани. Дейността им е разкрита от служителите на "Киберпрестъпност" в ГДБОП.

Специализираната операция е проведена вчера и днес след получени множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи.

През последните дни стотици фалшиви съобщения през облачни услуги са разпратени от името на МВР към клиенти за това, че са нарушили правилата за движение по пътищата и дължат глоби за превишена скорост. Те се призовават да отворят линк, през който с отстъпка да платят електронния фиш. Задържани са двама мъже - 30 и на 35 години.