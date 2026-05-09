Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с незабравимо шоу на "Георги Аспарухов"

Левски официално получи шампионската титла на България за сезон 2025/26 в емоционална вечер на стадион "Георги Аспарухов“, предшествана от двубой с Лудогорец, загубен от новия шампион на България с 0:1. Това не помрачи настроението по трибуните на "Георги Аспарухов", а вечерта се превърна в истински празник за хилядите привърженици, дошли да видят как любимите им футболисти ще вдигнат трофея в Първа лига.

Още преди награждаването "сините“ създадоха магнетично шоу с дронове, което ще остане дълго в паметта на феновете. В небето над стадиона се появиха символични послания като "Гунди е вечен“ и "Левски е вечен“, както и специални надписи в чест на треньора Хулио Веласкес – "Vamos Don Julio“ и "Gracias Julio“.

При появата на президента Наско Сираков трибуните избухнаха в скандирания, а той излезе на терена заедно с президента на Български футболен съюз Георги Иванов, който връчи трофея и златните медали.

Футболистите на "Левски“ излизаха един по един под бурните аплодисменти на публиката, а кулминацията настъпи с появата на капитана Георги Костадинов. Именно той получи купата и я вдигна високо над главата си, предизвиквайки мощна еуфория, озарена от заря и празнични светлини.

След края на церемонията феновете нахлуха на терена, за да споделят радостта със своите любимци - момент, който подчерта силната връзка между отбора и привържениците.

До края на първенството на Левски остават още три мача, но титлата вече е факт.