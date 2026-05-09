Повишение на температурите в понеделник, после идват валежи

През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират. Най-късно в планините и североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса.

Утре в Източна България следобед и в Рило-Родопския масив ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, и до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, а на морския бряг – между 19 и 23.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен вятър, а следобед ще бъде от изток-югоизток.

В планините облачността преди обяд ще е разкъсана, а следобед – предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна, и главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Времето в Европа - дъжд и сняг ще продължи да вали на Скандинавския полуостров. Валежи от дъжд ще има в страните от Западна Европа, а във Франция и Северна Испания ще има и гръмотевици. Дъжд ще вали в Северна Италия, както и на Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево.

У нас в понеделник и вторник ще има и слънчеви часове, но остава повишена вероятността за валежи, гръмотевична дейност и локални градушки. След временно повишение на температурите в сряда предстои съществено захлаждане. Ще бъде много ветровито, но ще вали на по-малко места в страната. В четвъртък отново се очакват почти повсеместни, временно интензивни и значителни по количество валежи. Температурите ще останат почти без промяна.