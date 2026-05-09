Шампионски ден с поражение, Левски отстъпи на Лудогорец на "Герена“

"Сините“ бяха приветствани с шпалир и вдигнаха титлата след мача, но отстъпиха с 0:1 след попадение на Петър Станич в 89-ата минута

Левски не успя да увенчае шампионския си празник с победа, след като загуби с 0:1 от Лудогорец в дербито от 33-ия кръг на Първа лига.

Още преди началото на срещата двубоят бе белязан от силни емоции. Футболистите на Лудогорец излязоха в шпалир, с който поздравиха новия шампион Левски за спечелената титла - първа за "сините“ от 17 години насам. Трибуните на стадион „Георги Аспарухов“ бяха изпълнени до краен предел, а феновете създадоха впечатляваща атмосфера с хореография, факли и песни, превръщайки мача в истински футболен празник.

На терена обаче срещата започна по-предпазливо, като двата отбора се неутрализираха през по-голямата част от първото полувреме. Най-опасните положения бяха пред вратата на домакините - Ивайло Чочев и Петър Станич опитаха късмета си, но Светослав Вуцов се намеси стабилно.

След почивката темпото се вдигна, а "сините“ потърсиха по-активно гола чрез Армстронг Око-Флекс и Радослав Кирилов. Защитата на гостите обаче остана стабилна, а Хендрик Бонман се намеси уверено при редките опасности.

Решителният момент настъпи в 89-ата минута, когато Антон Недялков отне топката, а Ерик Маркус бързо изведе Петър Станич. Неговият удар рикошира и влезе в мрежата за 0:1.

В добавеното време Левски стигна до изравнително попадение чрез Мустафа Сангаре, но то бе отменено заради нарушение в атака след намеса на ВАР.

Въпреки поражението, вечерта завърши празнично за домакините. Предстои играчите на Левски да получат шампионската купа пред екзалтираните си привърженици, които ще отпразнуват дългоочаквания триумф.

