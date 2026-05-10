Войната в Украйна: Русия няма да удължи примирието

Петима души са ранени при руска атака срещу Харков. Сред пострадалите има и деца. Киев и Москва взаимно се обвиняват в нарушаване на 3-дневното примирие, което е в сила до 12 май.



Руският президент Владимир Путин заяви, че засега примирието няма да бъде удължено. Все още няма коментар на Украйна - на изказването на Путин, че "войната е към своя край".

Вчера пред журналисти Путин заяви, че е готов да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски не само в Москва, но и в трета страна, но само за подписване на трайно споразумение. Попитан дали е готов да участва в преговори с европейците, руският президент заяви, че за него предпочитаната фигура е бившият германски канцлер Герхард Шрьодер.