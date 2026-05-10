Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 3

Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026“, посветени на всички състави, класирали се за най-бляскавото футболно шоу на планетата.

Във третия епизод фокусът пада върху Уругвай, Колумбия, Парагвай и Еквадор.

Всички тези нации пристигат с различни мечти. Колумбия - гонеща обещанията. Парагвай - играещ за народа. Еквадор - готов да покаже силата си. И Уругвай - воден от историята. Но всяка една от тези страни има огромно желание да играе футбол със сърце и душа, и да се представи по най-добрия възможен начин на световното първенство.

Гледайте всяка събота и неделя от 19:30 часа по БНТ 3 "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026“