Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 3

Гледайте всяка събота и неделя от 19:30 часа по БНТ 3 "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026".
Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026“, посветени на всички състави, класирали се за най-бляскавото футболно шоу на планетата.
Във третия епизод фокусът пада върху Уругвай, Колумбия, Парагвай и Еквадор.
Всички тези нации пристигат с различни мечти. Колумбия - гонеща обещанията. Парагвай - играещ за народа. Еквадор - готов да покаже силата си. И Уругвай - воден от историята. Но всяка една от тези страни има огромно желание да играе футбол със сърце и душа, и да се представи по най-добрия възможен начин на световното първенство.
