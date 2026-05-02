Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 1

Гледайте всяка събота и неделя от 19:30 часа по БНТ 3 "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026".
Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026", посветени на всички състави, класирали се за най-бляскавото футболно шоу на планетата.
В първия епизод от поредицата ще ви запознаем с домакините САЩ, Мексико и Канада. Отборите споделиха очакванията си за турнира и амбициите си в надпреварата.
Ще си спомним и за световното първенство през 2022 година, на което домакин бе Катар. Отборът вече е готов да направи следващата стъпка в развитието си.
Гледайте първия епизод във видеото.