Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 1

Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026", посветени на всички състави, класирали се за най-бляскавото футболно шоу на планетата.

В първия епизод от поредицата ще ви запознаем с домакините САЩ, Мексико и Канада. Отборите споделиха очакванията си за турнира и амбициите си в надпреварата.

Ще си спомним и за световното първенство през 2022 година, на което домакин бе Катар. Отборът вече е готов да направи следващата стъпка в развитието си.

Гледайте всяка събота и неделя от 19:30 часа по БНТ 3 "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026".

