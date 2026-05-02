Димитър Петров: България е готова за най-голямото събитие, което е организирала в историята си

Националният координатор на Джиро д'Италия Димитър Петров увери, че България е готова да посрещне най-голямото събитие, което е организирала в историята си и което ще организира в близкото бъдеще.

Гледайте надпреварата на най-добрите колоездачи в света по Българската национална телевизия.

"България е готова за най-голямото събитие, което е организирала в историята си. Това спортно състезание е събитие за стотици хиляди, които ще бъдат на терен. Топ 10 от държавите, които гледат Джиро д'Италия са Колумбия и Австралия. Това са държави, които трудно бихме достигнали пазарно. Целият свят ще гледа България три дни", сподели той в интервю за предаването "Говори сега".

Според него организаторите на състезанието са избрали България, заради красивата природа, която може да предлага.

"За 16-и, в 109-годишната си история, път Джирото стартира извън Италия. През март месец поканихме организаторите в Милано. В началото преговорите не бяха обещаващи, защото България закъсня с кандидатурата. Фаворит беше Турция, но по-късно кметът на Истанбул бе арестуван. Саудитска Арабия също бе кандидатствала и бе предложила двойно по-голяма сума от желаната от организаторите. Една моя мечта стана реалност с доста късмет. Аз съм почитател на спорта и велосипедист. Присъствах на старт от състезанието в Генуа през 2024 година", допълни националният координатор.

Петров апелира хората да застанат на трасетата и да станат свидетели на надпреварата.

"Това е все едно България да приеме Шампионска лига, кръг от Формула 1 или филмовия фестивал в Кан. Най-голямото ни задължение е да провокираме хората да застанат на трасетата. Каня всички да бъдат там със семействата си. Създайте празнична атмосфера, която да покаже, че България може да бъде домакин на такова събитие. Всички са добре дошли. Елате, защото ще бъде много забавно. 700 млн. човека ще наблюдават България за три дни. Очакваме около 100 хил. туристи, които ще дойдат за старта", добави Петров.

Вижте цялото интервю във видеото.