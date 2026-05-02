Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край „Райковски ливади“

Свлачището в местността „Райковски ливади“ над Пампорово, което прекъсна най-пряката връзка между Смолян и Пловдив, все още е активно. Според първоначалните оценки площта му е около 5 декара, а 70 метра от пътя са отнесени от планината. На място днес беше направен оглед от инженери и геолози, които трябва да начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути. Според експерти възстановяването на щетите ще отнеме години.

Близо 70 метра от второкласния път Пампорово – Смолян е свлечен в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. Кметът на Смолян обяви бедствено положение.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „Откъснахме града от Пампорово, грубо казано. Почти 1000 човека работят на курорта Пампорово. Всеки ден оттук минават коли за Пловдив и за България. Това е най-прекият път и тези обходни маршрути естествено увеличават и разходи, и време, и всичко.“

Свлачището отнесе десетки стълбове от електропреносната мрежа и засегна газопровод, който захранва целия курорт Пампорово. Едва в късния следобед днес екипите на газовия доставчик успяха да възстановят услугата.

На този етап не могат да се предприемат никакви действия, докато земята не се успокои.

Зарко Маринов, областен управител на Смолян: „В момента предприемаме само охранителни мерки спрямо свлачището, както и оглед от специалисти, които да кажат дали още е активно, колко е активно. Да се поставят съответните уреди, за да се направи съответният извод.“

На заседанието на сформирания кризисен щаб от „Напоителни системи“ са уверили, че язовир „Пампорово“, който се намира непосредствено над местността „Райковски ливади“ и пропадналия участък, не е причина за активиране на свлачищните процеси.

Зарко Маринов, областен управител на Смолян: „Язовирът е в добро състояние. В областния щаб участваше и управителят на „Напоителни системи“, който докладва, че няма никакви проблеми с язовира.“

Кметът на Смолян апелира към Агенция „Пътна инфраструктура“, която е стопанин на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението на редица места.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „Това се води най-голямото свлачище на Балканите – от Пампорово до Смолян... В крайна сметка в планината е така, няма да е последното свлачище и затова имаме притеснения, защото имаме едно свлачище от преди 8 години между Смолян и Мадан и още стои със светофари и не е оправено.“ инж. Марин Кушев, АПИ Смолян: „Най-спешно като задача е да видим дали е възможно направата на някакъв обходен път, който да възстанови движението, но това ще стане след констатация на съществуващото състояние на участъка, за да може да се възстанови движението и да се облекчи трафикът по обходите, защото в момента се натоварват.“

Свлачището, което затвори пътя Пловдив – Смолян през Пампорово, е огромно и за възстановяването му ще са необходими години.

Въведените обходни маршрути са два – Смолян – Превала – село Стойките – Пампорово, а вторият през прохода Рожен. Там обаче на места пътят също не е в идеално състояние. Кризисният щаб реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък.

Зарко Маринов, областен управител на Смолян: „Да прегледаме напълно пътя Рожен – Соколовци, да сме сигурни, че в момента отсечката е в пълна готовност да посрещне и повишения трафик оттам.“

Автобусният превозвач, който изпълнява курсове от Смолян в посока Пловдив и София, вече обяви, че рейсовете ще минават през село Стойките и прохода Превала. Заради очаквания засилен трафик утре от Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат търпеливи и да спазват въведените ограничения.