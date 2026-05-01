Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян(ОБЗОР)

bnt avatar logo від Екип на "По света и у нас"
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Огромно по размери свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово-Смолян. Съборени са стотици дървета, електрически стълбове, прекъсната е и тръба с метан.

Свлачището е погълнало около 300 метра от пътя, като заедно с асфалта по склона са се свлекли стотици, вероятно вековни дървета, големи количества камъни и десетки електрически стълбове. Скъсана е и газова връзка, като газоподаването в района е спряно.

Сигнал за пукнатини по пътя е подаден около 8 часа сутринта. На място незабавно са изпратени екипи, които са установили сериозно пропукване на настилката, а движението е било спряно. В рамките на час-два, по време на огледите, огромната земна маса се е свлякла по склона.

В близост до свлачището се намира изоставена бетонова сграда на около 7–8 етажа, за която има съмнения, че основите ѝ са компрометирани и съществува риск също да се срути.

Според специалисти на този етап не могат да бъдат предприети действия, докато теренът не се стабилизира. Опасения има и за язовир, разположен над свлачището, който също се наблюдава.

Очаква се допълнителна информация от експертите.

Инж. Марин Кушев, ОПУ-Смолян: "Пукнатините бяха около 30-40 см в широчина, в дълбочина се виждаше може би около 50 см надолу до конструкцията беше спукан пътят. Може би едни около 5000-6000 квадрата се свлякоха надолу по склона с пътния участък от около 60 метра. При свличането се скъса съществуващият газопровод, който минава встрани и се скъса и електропреносната мрежа. Всъщност се предотврати нещо по-страшно. Докато бяхме там имаше пропукване, движение, просто е движеше, има и сграда в близост, която е незаконна и се чуваше пукане и от нея."

Зарко Маринов, областен управител на Смолян: "Няма смисъл да обявяваме бедствено положение тъй като няма пострадали хора. Смлян не е затворен. През Рожен пътят е нормален. Тъй като над свлачището има язовир на МЗХ - министър Христанов изпрати екип на "Напоителни системи", за да имаме експерт становище дали язовирът по някаква причина е причинил това свлачище, дали не е преовлажнил."

Вижте повече в прякото включване на Мариела Хубинова.

#Смолян-Пампорово #затворен път #свлачище

