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Военната помощ за Украйна: Какво спечели и какво загуби страната ни?

Николай Минков от Николай Минков
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По различни механизми на Европейския съюз България е получила малко над 203 млн. евро за предоставена помощ за Украйна, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на полигона "Корен". Той уточни, че за последния месец няма постъпило ново искане от Киев за доставки на оръжие.

Финансовият министър Гълъб Донев обясни, че със спестените средства от спряната помощ ще бъдат финансирани част от мерките в бюджета, а външният министър Велислава Петрова отрече да има разнобой в позицията и с тази на премиера Румен Радев.

Министърът на отбраната отказа да обяви какво въоръжение и техника сме предоставили на Украйна, тъй като информацията е секретна, но калкулира, какво сме получили като компенсация от европейските механизми.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „По единия механизъм е 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките не остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха изразходвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет. От както съм в Министерството на отбраната няма искане, което да е постъпило от украинската армия. Очаквам, че такова ще е възможно да постъпи на следващата, която ще проведем с посланика на Украйна.“

Финансовият министър Гълъб Донев обясни, че със спестените средства ще се покрият мерките на правителството в Бюджет 2026.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: „Има и мерки, които са остойностени на 10,15 млн. евро, така че всяко едно евро ние пестим, за да можем да постигнем тази консолидация. Така че, когато една държава има такива съществени финансови затруднения, би следвало да ограничава всеки един разход, който тежи на бюджета.“

Външният министър Велислава Петрова отрече да има разминаване на позицията за помощта за Украйна.

Велислава Петрова, външен министър: „Няма различия между думите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир.“

Петрова потвърди, че руският посланик е имала среща във Външното министерство по свое искане. A в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев определи намерението да спрем помощта за Киев като лош сигнал в Европа.

Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: „Когато ние разчитаме на европейско финансиране, за да модернизираме армията си и военнопромишления комплекс, такива изявления не водят до нищо добро.“

Окончателното решение трябва да бъде взето от парламента.




#военна помощ #Димитър Стоянов #министър на отбраната #Украйна

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