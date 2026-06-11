Евродепутатът Емил Радев: И в момента България не предоставя безвъзмездно оръжие на Украйна

България и в момента не предоставя безвъзмездно оръжие на Украйна. Това заяви в студиото на "Денят започва" Емил Радев, евродепутат ГЕРБ/ЕНП.

"Това потвърди вчера и украинското министерство на отбраната в специално изявление. Ние това, което имахме като ангажимент да предоставим на 13 транша го предоставихме, даже в предходната година, на Украйна. В момента българският военно-промишлен комплекс произвежда оръжие. Десетки хиляди български работници работят в този комплекс. Той се обновява и, разбира се, възмездно продава чрез посредници или пряко оръжие на Украйна. Но това са възмездни сделки и всичко това е в общата европейска картина, защото ние виждаме, че 75 милиарда в оръжие само предоставиха ЕС и държавите членки на Украйна. Предоставихме заем от 90 милиарда. Между впрочем, българското настоящо правителство по никакъв начин не е възразило срещу този заем. "

Евродепутатът подчерта, че премиерът Радев не е изразил подобна позиция при визитите си във Франция, Германия и в разговорите си с Марк Рюте.

"На мен ми е интересно защо сега идват тези изказвания. Ето, на 4 юни този месец Съветът отвори процедурата за членство на Украйна и Молдова в Европейския съюз. Ние, доколкото знам, сме подкрепили това решение. Това решение беше спирано само от унгарското вето, което е преодоляно в момента. Така или иначе, разчитаме също и на програмата SAFE, за да модернизираме българската армия, да се направят инвестиции в българския военно-промишлен комплекс. Разчитаме по транспортната свързаност да построим магистрала „Черно море“, особено важна за региона.

Според думите на Емил Радев не е съвсем ясна позицията на управляващите.

"Не стана ясно, защото аз прочетох всички анонси в европейските медии, където ясно беше казано, че България спира да предоставя оръжие за Украйна. Моите колеги бяха много шокирани от това. Получих запитвания от десетки евродепутати от различни държави членки защо ние спираме на практика да продаваме оръжие на Украйна. Едно е да го каже министърът на икономиката, друго е да го каже министърът на отбраната. И доколкото виждам, ние не сме спрели доставките на оръжие за Украйна. Складовете на военните ни заводи са затрупани с бъдещи пратки за Украйна. Между впрочем, там фирмите посредници са от цяла Европа, от САЩ, от Великобритания. Така че нека добре да се изразяваме. И по никакъв начин нито президентът Макрон, нито канцлерът Шолц, нито генералният секретар на НАТО Рюте чуха това от нашия премиер. Така че едно е да даваме сигнали вътре в страната, друго е на международната сцена. Но пак казах – когато ние разчитаме на европейско финансиране, за да модернизираме армията си и военнопромишления комплекс, такива изявления не водят до нищо добро."

Усилията за решаване наконфликта в Украйна чрез дипломация не са спирали, увери евродепутатът.

"Дипломацията не е спряла да действа и дипломацията се опитва да постигне своите цели отдавна, за съжаление без да има някакъв видим напредък. Ние видяхме, че и американската дипломация се опитва. Видяхме, че президентът Тръмп каза, че ще прекрати тази война за 24 часа. Но това не става. Европейската дипломация се опитва и в последните дни също беше анонсирана възможна среща пряка между президента Путин и президента Зеленски. Отказа се такава среща. Европейската дипломация винаги е настоявала тази война най-накрая да спре. И държавите членки тук имат също много ясна позиция. Между впрочем и България винаги е имала много ясна позиция, но, за съжаление, това не става едностранно. И тук ние трябва да предоставим всички възможности на украинския народ да защити териториалната си цялост и да се защитава от посегателствата на агресора. Така че колкото по-бързо бъде спряна тази война, толкова по-добре за всички, но тук говорим и за общата европейска сигурност и ние сме част от тази обща европейска сигурност."

Емил Радев коментира и темата с незаконния град край Варна Баба Алино.

"От страна на държавните институции не мога да кажа, че има покровителство, но от страна на Община Варна явно всичко това се е случило пред широко затворените очи на Община Варна. Защото когато говорим за незаконно строителство, нека да кажем – общината отговаря за всички градоустройствени решения, за издаване на разрешителни за строеж, за въвеждане на сградите в експлоатация. Аз по стечение на обстоятелствата в адвокатската си практика съм имал клиент, който притежаваше имот там, стара сграда отпреди 50 години. Видяхме как от 2022 г. опитите да се изкара един обикновен ПУП, за да се даде право на преминаване, се сблъскаха с пълно неглижиране от страна на Община Варна и в един момент съседният имот се закупи от същата тази украинска фирма. Той беше собственост на руски гражданин от арменски произход. Оттам нататък аз лично се сблъсках с ръководството на украинската фирма. Върнахме се леко в 90-те години – бронирани коли, охрани, настояване да се купуват имотите. Оттам нататък почнаха и действията – събаряне на масивна ограда, затваряне на достъпа до обекта. И в крайна сметка те постигнаха целта си – купиха имота. Община Варна продължи да не процедира ПУП-овете. През 2023 г. в края, а през 2024 година придобиха имота. След това те влязоха и казаха: „Вие толкова години не можете да се справите с един ПУП, дайте сега ние да се справим, мисля, че имаме подход.“ И след три седмици ПУП-ът тръгна напред. Докато Портних беше кмет на Варна, там нямаше нито една незаконна постройка. И това лесно може да се види от сателитните снимки. Проблемите тръгнаха в края на 2023 г., когато украинската фирма придоби имота. През 2024 година те успяха да процедират напред и да вървят напред. И тогава се появиха и масата от постройки. Никой не е смятал, че там може да има незаконни постройки. Община Варна, когато говори, че не е имала достъп, нека да напомним, че кметът Коцев сложи началника на охраната си на семейната си фирма за заместник-кмет по сигурността и има над сто човека в общинска полиция."

Вижте целия разговор във видеото.