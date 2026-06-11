Дунав Русе започна подготовка за Първа лига

Дунав Русе се готви усилено за участие в елита на българския футбол. От новия сезон тимът се завръща в Първа лига, след като изигра изключително силна кампания във Втора лига.

"Много съм горд да живея в България, защото престоят ми тук ме е научена много неща. Футболистите и треньорите имат доверие в мен. Ще дам всичко от себе си, за да продължи възходът на клуба“, каза пред БНТ Елисее Су, футболист на Дунав Русе.

Сред българските състезатели също има любопитни имена.

Единият от тях е внукът на Маргарита Хранова - Кристиан Бойчев. Той пропусна първата тренировка за новия сезон, защото наскоро изигра първия си мач за младежкия национален отбор.

Капитанът Радослав Апостолов пък започва третата си година в Русе.

„На мен ми се случва за първи път толкова време да съм в един отбор. Задържаме това, че тук имаме добри условия за тренировки“, каза Апостолов.

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