Дунав Русе започна подготовка за Първа лига

От новия сезон тимът се завръща в Първа лига, след като изигра изключително силна кампания във Втора лига.
Дунав Русе се готви усилено за участие в елита на българския футбол. От новия сезон тимът се завръща в Първа лига, след като изигра изключително силна кампания във Втора лига.
"Много съм горд да живея в България, защото престоят ми тук ме е научена много неща. Футболистите и треньорите имат доверие в мен. Ще дам всичко от себе си, за да продължи възходът на клуба“, каза пред БНТ Елисее Су, футболист на Дунав Русе.
Сред българските състезатели също има любопитни имена.
Единият от тях е внукът на Маргарита Хранова - Кристиан Бойчев. Той пропусна първата тренировка за новия сезон, защото наскоро изигра първия си мач за младежкия национален отбор.
Капитанът Радослав Апостолов пък започва третата си година в Русе.
„На мен ми се случва за първи път толкова време да съм в един отбор. Задържаме това, че тук имаме добри условия за тренировки“, каза Апостолов.
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