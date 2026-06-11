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България плаща 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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България плаща 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност
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България ще трябва да заплати 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 млрд. евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната стана член на институцията. Според Донев средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на юни, а в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание.

Европейският механизъм за стабилност е международна финансова институция на държавите от еврозоната. Той е създаден през 2012 година след кризата в еврозоната, която сериозно засегна някои от държавите като Гърция, Ирландия и Испания. Основната цел на механизма е да осигурява финансова стабилност в рамките на паричния съюз. При необходимост той предоставя на държавите членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза, а държавите, които получават подкрепа трябва провеждат реформи и водят разумна фискална политика. С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. за България беше правно задължена да се присъедини към механизма.

#Европейският механизъм #Гълъб Донев #люксембург #стабилност

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