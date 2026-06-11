Изцяло от дарения: Новопостроената църква „Св. Лука Кримски“ в Добрич отбеляза храмовия си празник

Храмовият празник в новопостроената църква „Свети Лука Кримски“ в Добрич беше отбелязан днес с тържествен водосвет. Празничното богослужение беше оглавено от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Изграждането на храма продължава вече седма година и се осъществява изцяло със средства, дарени от граждани и благодетели.

Строителството на храма в кв. „Добротица“ в Добрич започна през пролетта на 2019 г. Той се изгражда на отстъпен общински терен.

Н.Пр. Варненския Великопреславски митрополит Йоан: „Някой би казал: защо на св. Лука, епископ Симферополски? Защото този човек е уникална личност в историята на Светата църква и защото той още от млада възраст се посвещава на лекарското изкуство, защото Господ го е призвал да бъде наистина блестящ хирург. Няма нечута молитва към този светец!“ Евгения Евтимова: „Св. Лука наистина е много силен светец. Много често прибягвам до неговата помощ, моля му се и смятам, че помага наистина.“

Затова и миряните се обединяват да съградят храм на съвременния светец.

Кинка Динева: „Ние сме го подкрепили с нашите съвсем малки суми, които сме могли да дадем и с божията воля и сила дано стане този храм, защото ние го искаме!“ отец Петър, инициатор за изграждане на храма: „Съвсем наскоро ми се обади една майка, която има болно дете. Тя отделя от тези пари, които й дава държавата 10% и всеки месец ги превежда в сметката на храма, което е за поклонение. Мога само да бъда благодарен на тези хора, които отделят от себе си!“

Сред дарителите е предприемачът, който строи храма за своя сметка.

Мирослав Петров, строителен предприемач: „Една душа да влезе, да се спаси една душа в този храм, той се е изплатил! Имаме нужда от храмове, достатъчно християни има в Добрич, така че няма нищо лошо в един храм. Да го има!“

65 000 евро има в сметката на храма към момента, като дарителската кампания продължава. Тя ще бъде подкрепена и от Варненската и Великопреславска митрополия.