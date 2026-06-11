След трагедията в Благоевград: Икона за утеха на хора с тежки заболявания и зависимости

На фона на болката след трагедията в благоевградския квартал "Струмско", при която младо момиче загуби живота си, а момче беше тежко ранено, темата за наркотиците отново постави важни въпроси пред обществото. В дни на скръб и тревога в три храма в Благоевград беше дарена икона, за която вярващите разказват, че носи надежда и утеха на хора, борещи се с тежки заболявания и зависимости.

На чудотворната икона е изобразена Света Богородица „Всецарица“. Оригиналът се съхранява във Ватопедския манастир в Света гора. Предназначена е да бъде опора за нуждаещите се.

Гаврил Гаврилов, дарител: „Има много документирани случаи, в които помага при ракови заболявания и при наркотична зависимост. Тази икона е характерна сама по себе си с това, че има отделен емайлиран ореол, както оригиналът. Нашите също, които вече са в храмовете, са направени по същия начин.“

Отец Андон Шавулев: „Знаем, че Света Богородица помага за всяко наше добро начинание, помага на болни... И дай Боже, много нуждаещи се да получат помощ, като идват тук, в храма, пред иконата, която ни дари това благородно момче. И да изпросят помощ за себе си, за близките си.“

Дарението идва в момент, когато Благоевград преживява една от най-тежките си трагедии. Случаят със загиналото момиче, в който са замесени наркотици, разтърси града и отново насочи вниманието към опасностите, пред които са изправени младите хора.

Д-р Теменужка Любенова: „Нашите деца не знаят какво значи зло. Те смятат, че всичко е позволено, всичко е добро за тях, всичко е хубаво. И в една възраст, когато станат на 16, 17, 18 години, ние искаме да започнем възпитанието, което е трябвало да им дадем от една до седем годинки. И затова е толкова трагично положението.“

Отец Андон Шавулев: „Аз се надявам най-после нашите политици и управници да проумеят, че ако не се поведе решителна борба срещу разпространяването на наркотиците, ние губим цели поколения млади хора. Защото невинните деца ще поемат греховете на тези, които закрилят разпространителите. Защото това е престъпление спрямо народа, спрямо нацията.“

Наред с превенцията и лечението е важно хората да не губят усещането, че има към кого да се обърнат.

Д-р Теменужка Любенова: „Когато дойде онзи безнадежден момент в живота на всеки човек, да знае, че не е така... че може да отиде, да се помоли и че някой ще го чуе, че Господ ще го чуе и че не е сам.“

Предстои и друга икона, изработена този път от самите монаси във Ватопедския манастир, да бъде дарена на бъдещия храм в града, който тепърва ще се строи.