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ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Мярката цели да предотврати очаквания скок на инфлацията заради войната в Иран

ецб запази основните лихвени проценти без промяна
Снимка: Архив/БГНЕС
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Европейската централна банка повиши лихвените проценти за първи път от три години в опит да предотврати очаквания скок на инфлацията заради войната в Иран. От 2% лихвените проценти в еврозоната стават 2,25%.

Заради рязкото поскъпване на петрола и природния газ през изминалия месец инфлацията в страните от еврозоната надхвърли 3% при цел от 2%, каквато са си поставили от ЕЦБ.

През март от ЕЦБ увеличиха и прогнозата си за очакваните инфлационни нива през тази година до 3% вместо 2,6%. Прогнозата за 2027 г. пък се покачи до 2,3% спрямо предишните 2%.

Финансовите пазари очакват още две увеличения на лихвите през следващата година, но затягането на паричната политика се очаква да бъде предпазливо и постепенно. Икономиката в ЕС вече отчита забавяне, а рязкото поскъпване на кредитирането би увеличило и риска от рецесия.

#лихвени проценти #Иран #Инфлация #ЕЦБ #Европейска централна банка

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