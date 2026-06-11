ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията

Европейската централна банка повиши лихвените проценти за първи път от три години в опит да предотврати очаквания скок на инфлацията заради войната в Иран. От 2% лихвените проценти в еврозоната стават 2,25%.

Заради рязкото поскъпване на петрола и природния газ през изминалия месец инфлацията в страните от еврозоната надхвърли 3% при цел от 2%, каквато са си поставили от ЕЦБ.

През март от ЕЦБ увеличиха и прогнозата си за очакваните инфлационни нива през тази година до 3% вместо 2,6%. Прогнозата за 2027 г. пък се покачи до 2,3% спрямо предишните 2%.

Финансовите пазари очакват още две увеличения на лихвите през следващата година, но затягането на паричната политика се очаква да бъде предпазливо и постепенно. Икономиката в ЕС вече отчита забавяне, а рязкото поскъпване на кредитирането би увеличило и риска от рецесия.