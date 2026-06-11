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Какви проверки се правят на шофьори и автобуси, за да се гарантира безопасността на пътниците?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Над 60% от туристическите пътувания през летния сезон са с автобуси, показва статистиката на туроператори у нас. В сезона на дългите ваканции безопасното пътуване с автобуси е важно и за него следят денонощно редица контролни органи. Какви обаче са мерките, които се вземат преди тръгване на един автобус у нас или в чужбина?

Христо е шофьор на автобус повече от 40 години. Правил е пътнически курсове с автобус до всички държави в Европа. Независимо от опита, на дълъг път винаги тръгва добре отпочинал и поне с още един колега до него.

Христо Кюлев – шофьор на автобус: „Зависи от маршрута, повечето по двама, защото не стигат часовете за каране. Там пътищата са по-хубави от нашите, така или иначе нямаме проблеми.“

Преди да се качи зад волана всеки ден Христо и неговите колеги минават медицински прегледи и дават проба за алкохол.

Тина Чучукова – фелдшер: „Този кабинет съществува с цел извършване на такива прегледи да започнат работа всяка сутрин и общо взето в този журнал се записва неговото здравословно състояние и дали е годен да излезе на работа, като това нещо се пише и в пътния лист с моя печат.“Строг е контролът и на превозните средства. Преди да излезе на пътя всеки един автобус от фирмата, в която работи Христо Кюлев минава технически преглед при Георги. Ако бъде установен и минимален проблем, превозното средство се насочва към сервиза.“

Строг е контролът и на превозните средства. Преди да излезе на пътя всеки един автобус от фирмата, в която работи Христо Кюлев минава технически преглед при Георги. Ако бъде установен и минимален проблем, превозното средство се насочва към сервиза.

Георги Каракушев – механик на автобуси: „Влизайки на канала там „здраво, спукано, счупено“, каквото има всичко се констатира със заявки, началник сервиза и автобусът ако не е изправен заминава на сервиз, като се отстранят повредите пак идва на канала повторна дегустация, за да се види пак от механик и тогава да го пуснем.“

Освен вътрешни проверки, контрол по пътищата и граничните пунктове на автобусите извършват и от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и МВР. Така вероятността за неизправни автобуси или рискови шофьори намалява драстично.

#туристически пътувания #летен сезон #безопасност #автобуси #проверки #пътници #шофьори

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