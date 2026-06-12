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Иран все още няма окончателно решение за евентуално споразумение със САЩ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 00:45 мин.
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Иран все още не е взел окончателно решение относно евентуално споразумение със САЩ и няма да прави компромиси по отношение на "червените си линии" в преговорите, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаи, предаде агенция ИРНА, съобщи Ройтерс.

Багаи заяви, че съобщенията относно времето и мястото на подписване на споразумението остават спекулативни и че нищо не е финализирано. Той добави, че голяма част от текста на споразумението е финализирана, но САЩ многократно са променяли позициите си по време на преговорите.

#САЩ #Иран #споразумение

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