Иран все още няма окончателно решение за евентуално споразумение със САЩ

Иран все още не е взел окончателно решение относно евентуално споразумение със САЩ и няма да прави компромиси по отношение на "червените си линии" в преговорите, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаи, предаде агенция ИРНА, съобщи Ройтерс.

Багаи заяви, че съобщенията относно времето и мястото на подписване на споразумението остават спекулативни и че нищо не е финализирано. Той добави, че голяма част от текста на споразумението е финализирана, но САЩ многократно са променяли позициите си по време на преговорите.