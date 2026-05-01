Около 5000–6000 кв. м терен са се свлекли край пътя Пампорово–Смолян, пукнатините на пътя са дълбоки половин метър

Около 5000–6000 кв.м терен са се свлекли край пътя Пампорово–Смолян, като при инцидента е засегнат и близо 60-метров участък от пътната настилка. Прекъснати са газопровод и електропреносна мрежа, а районът остава нестабилен и опасен, съобщи за "По света и у нас" инж. Марин Кушев от ОПУ–Смолян.

Инж. Марин Кушев, ОПУ-Смолян: "Сутринта около 8 часа получих обаждане от началника на участъка в Пампорово - той ми прати снимки с пукнатини по асфалтовата настилка от около 10 см, за тези два часа-два часа и половина бях на терен, пукнатините бяха около 30-40 см в широчина, в дълбочина се виждаше може би около 50 см надолу до конструкцията беше спукан пътят.

Това е район в близост до свлачище, което преди 15-20 години е било укрепвано и свличането се случва след укрепения участък надолу посока Смолян.



В близост до свличането има съществуваща сграда, която по неофициална информация е незаконна, тя е груб строеж, най-вероятно ще се свлече и тя, защото по време на свличането се чуваше пукане и явно компрометиране на конструкцията.

Два часа след като бях на терен се случи цялостно свличане на участъка. Може би едни около 5000-6000 квадрата се свлякоха надолу по склона с пътния участък от около 60 метра. При свличането се скъса съществуващият газопровод, който минава встрани и се скъса и електропреносната мрежа. Но по уверение на ЕВН имат възможност да захранят близкия хотелски комплекс. А самото гаозподаване беше спряно, има изтичане на газ.

От наша страна утре чакаме на терен специалисти, геолози и прокетанти, и ако е безопасно и може да се влезе и да се обходи участъкът, ще проверим дали е възможно да се направи някакво временно укрепване евентуално с временен път, който да пропусне движението, докато трае проектирането за трайно укрепление и възстановяване."







