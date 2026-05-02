Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището по пътя Смолян – Пампорово

Снимка: БТА
Оглед на свлачището, което затвори участък между Смолян и Пампорово в местността Райковски ливади, ще извърши екип от геолози и проектанти. Целта е да се вземат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението в засегнатия участък. Съборени са стотици дървета, електрически стълбове, газоподаването в района е спряно. Днес заседава и сформираният кризисен щаб.

Прекъснатата от свлачището връзка между Пампорово и Смолян е най-краткият път от Пловдив до Смолян. Сега обаче движението се удължава с 30 минути.

инж. Марин Кушев – директор на ОПУ – Смолян: "В момента ще локализираме място, на което да изпълнят, да монтират кран, с който да спрат до участъка, да локализират подаването до последния хотел, за да могат да захранят курорта от този хотел назад. Реално остават може би три сгради надолу, които са откъснати, на които няма да може за момента да се възстанови газоподаването в близките един-два дни. На хотелите, които са след засегнатия участък в посока Пампорово."

Зарко Маринов – областен управител на Смолян: "Първото решение, което взехме е да съсредоточим усилия още днес газоподаването да бъде възобновено, в момента работят. Предполагам, до вечерта ще приключат с газоподаването. Второто е, да обърнем внимание и да прегледаме напълно пътя Рожен при Соколовци, за да може да сме сигурни, че в момента отсечката ще бъде в пълна готовност да посрещне и повишения трафик от там. Язовирът е в добро състояние. В областния кризисен щаб участваше и управителя на "Напоителни системи", който докладва, че няма никакви проблеми с язовира. Със сигурност водата не е тръгнала оттам."

Николай Мелемов – кмет на Смолян: "Първото действие беше вчера вечерта в 20:00 часа, когато събрахме кризисния щаб и обявихме бедствено положение, за да може всички институции да реагират бързо, да се облекчи взимането на решение и това, което го да направим, да информираме обществото как вървят нещата, защото Смолянска област е единствата в България, която има само автомобилен транспорт. Алтернативни маршрути имаме, но те удължават, още повече, че там има проблеми, така че трябва да съсредоточим усилията си точно в това. Това е държавен път, ние от общината не можем да участваме с техника, с пари, просто с логистика и с подпомагане."

Пет декара са пропаднали вследствие на свлачището, заедно със 100-годишни дървета, спряно беше електричеството и газоподаването. Службите се надяват в скоро време да могат да възстановят поетапно всичко, но пътя, вероятно с месеци няма да може да се ползва.

Вижте прякото включване на Златин Бояджиев

#пътя Смолян - Пампорово #укрепване на свлачище #свлачище блокира път #свлачище

ТОП 24

Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
1
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан след намеса на полицията
2
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан след намеса...
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
3
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян (ОБЗОР)
4
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян (ОБЗОР)
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
5
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян -...
Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май
6
Президентът започва консултациите с парламентарно представените...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Регионални

Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица
Чете се за: 01:47 мин.
Мерки за безопасност: Поставиха ограничители по натоварените спирки в Благоевград Мерки за безопасност: Поставиха ограничители по натоварените спирки в Благоевград
Чете се за: 02:32 мин.
Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и чужбина Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и чужбина
Чете се за: 01:22 мин.
Официален старт: Откриха мотосезона в София Официален старт: Откриха мотосезона в София
Чете се за: 01:42 мин.
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма бедстващи хора, застрашени сгради и хотели в Пампорово Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма бедстващи хора, застрашени сгради и хотели в Пампорово
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

