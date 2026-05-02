Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището по пътя Смолян – Пампорово

Оглед на свлачището, което затвори участък между Смолян и Пампорово в местността Райковски ливади, ще извърши екип от геолози и проектанти. Целта е да се вземат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението в засегнатия участък. Съборени са стотици дървета, електрически стълбове, газоподаването в района е спряно. Днес заседава и сформираният кризисен щаб.

Прекъснатата от свлачището връзка между Пампорово и Смолян е най-краткият път от Пловдив до Смолян. Сега обаче движението се удължава с 30 минути.

инж. Марин Кушев – директор на ОПУ – Смолян: "В момента ще локализираме място, на което да изпълнят, да монтират кран, с който да спрат до участъка, да локализират подаването до последния хотел, за да могат да захранят курорта от този хотел назад. Реално остават може би три сгради надолу, които са откъснати, на които няма да може за момента да се възстанови газоподаването в близките един-два дни. На хотелите, които са след засегнатия участък в посока Пампорово."

Зарко Маринов – областен управител на Смолян: "Първото решение, което взехме е да съсредоточим усилия още днес газоподаването да бъде възобновено, в момента работят. Предполагам, до вечерта ще приключат с газоподаването. Второто е, да обърнем внимание и да прегледаме напълно пътя Рожен при Соколовци, за да може да сме сигурни, че в момента отсечката ще бъде в пълна готовност да посрещне и повишения трафик от там. Язовирът е в добро състояние. В областния кризисен щаб участваше и управителя на "Напоителни системи", който докладва, че няма никакви проблеми с язовира. Със сигурност водата не е тръгнала оттам."

Николай Мелемов – кмет на Смолян: "Първото действие беше вчера вечерта в 20:00 часа, когато събрахме кризисния щаб и обявихме бедствено положение, за да може всички институции да реагират бързо, да се облекчи взимането на решение и това, което го да направим, да информираме обществото как вървят нещата, защото Смолянска област е единствата в България, която има само автомобилен транспорт. Алтернативни маршрути имаме, но те удължават, още повече, че там има проблеми, така че трябва да съсредоточим усилията си точно в това. Това е държавен път, ние от общината не можем да участваме с техника, с пари, просто с логистика и с подпомагане."

Пет декара са пропаднали вследствие на свлачището, заедно със 100-годишни дървета, спряно беше електричеството и газоподаването. Службите се надяват в скоро време да могат да възстановят поетапно всичко, но пътя, вероятно с месеци няма да може да се ползва.

