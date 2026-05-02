Извършват оглед на свлачището, което затвори участък от пътя между Смолян и Пампорово

Екип от геолози и проектанти ще извърши днес оглед на свлачището, което затвори участък между Смолян и Пампорово в местността "Райковски ливади". Целта е да се вземат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението в засегнатия участък.

Огромното свлачище откъсна близо 70 метра от пътя. Съборени са стотици дървета, електрически стълбове, прекъсната е тръба с метан, газоподаването в района е спряно. Частично е преустановено и електрозахранването. Курортът Пампорово се захранва по аварийна схема от подстанции. Кметът на Смолян обяви бедствено положение. Днес ще заседава и сформираният кризисен щаб.

инж. Марин Кушев - директор на ОПУ-Смолян: "Около обяд очакваме наши представители, които трябва да направят първичен оглед на мястото. Най-важно е да установим дали те още има някакви свлачищни процеси в района и евентуално да се прецени дали е възможно направата на временен път, по който да се възстанови движението, докато траят процедурите и проектирането по трайното укрепване на участъка. Първо трябва да бъде направен оглед на целия периметър и да се установи дали е възможно направата на такъв път и къде е най-удачно да бъде изпълнен той, ако има такава възможност."

Това е свлачищен район и преди 20 години е бил укрепен съседен участък от пътя и след това укрепване е станало новото свличане, уточни Кушев.

инж. Марин Кушев - директор на ОПУ-Смолян: "Укрепеният участък стои, по него няма поражения, поне по първоначални данни и това, което виждаме. Следва по-обстоен оглед, обследване и заключение като цяло за обстановката и последващите мерки."

Положението в откъснатия курорт Пампорово е нормално. Възстановено е електрозахранването, имало е изтичане на газ веднага вчера, след първоначалното свличане, посочи той.

инж. Марин Кушев - директор на ОПУ-Смолян: "Газоподаването беше прекъснато. Радващо е, че мина без някакви инциденти. Мисля, че обстановката е нормална, има обходи, посочени са. Единият обход е Стойките - Превала - Смолян, а другият е през Рожен. Така, че с изключение на това, че се удължават малко маршрутите, други затруднения няма към момента."

За момента не може да се каже кога ще бъдат възстановени щетите. След огледите и след констатациите може да се направят някакви прогнози и планове за възстановяване на отсечката, допълни директорът на Областното пътно управление в Смолян.

Около 5000 кв. м земна маса са се свлекли в резултат на активиралото се свлачище. Целта на днешния оглед е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението, до изготвяне на проект за трайно възстановяване на отсечката. Засега участъкът остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът ще преминава по обходните маршрути през село Стойките и през прохода Рожен.

Властите предупреждават шофьорите да спазват въведената временна организация на движение и да избягват района, тъй като към момента преминаването е невъзможно. Засега участъкът от третокласния път остава затворен.