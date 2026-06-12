Брус Спрингстийн вече има музей в Ню Джърси

Рок легендата Брус Спрингстийн вече има музей в родния Ню Джърси, който носи неговото име и е посветен на творчеството му и на великата история на американската музика, предаде АФП.

В Лонг Бранч – малък крайбрежен град, бивш работнически център на Източното крайбрежие, който е послужил като фон за ранната кариера на певеца и е оформил неговата музикална идентичност, сградата предлага на посетителите впечатляваща фасада от необработена стомана, почит към индустриалното минало на региона.

„Историите, които Брус разказва в автобиографията си Born to Run и, разбира се, в текстовете на песните си, станаха източник на вдъхновение за много архитектурни решения“, разказва пред АФП Джаред Гилбърт, съдружник-архитект в бюрото Cookfox, което ръководи проекта.

С площ от около 3000 квадратни метра на два етажа Центърът за американска музика „Брус Спрингстийн“, който отваря врати за публиката в събота, разполага с изложбен етаж, посветен на различните жанрове, съставляващи американската музика: блус, кънтри, хип-хоп, джаз и други.

Зад витрините посетителите могат да се насладят на десетки исторически експонати: златисто сако, принадлежало на Елвис Пресли, саксофон на Джон Колтрейн, китара на Еди Ван Хален, шапка на Чък Ди.

Предметите са предоставени от самите артисти или техните наследници, разказва Боб Сантели, изпълнителен директор и близък приятел на певеца. „За мен беше сравнително лесно да проведа няколко телефонни разговора, за да помоля да ми заемат този или онзи предмет. Името на Брус отваря много врати“, казва той.

Стойността на музея е 53 милиона долара, като той е финансиран основно чрез дарения, сред които и от много „заможни фенове“, допълва Сантели.

Музеят има за цел да съхранява и личните архиви на Брус Спрингстийн.

Вторият етаж „разказва“ историята на момчето от Ню Джърси и неговото творчество: първите концерти в кампуса на университета, създаването на групата му E Street Band, успехът в средата на 70-те години на миналия век, а след това и международният триумф през 1984 г. с албума Born in the USA.



