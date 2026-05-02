Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани

Днес около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 10 и 15 градуса.

През нощта главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат. Минималните температури ще са между минус 2 и плюс 3 градуса. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в Югозападна България, ще има условия за слана.

Утре ще бъде предимно слънчево, но над Югоизточна България облачността ще бъде значителна и на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса.

По Черноморието повече облаци ще има над южното крайбрежие и на места там ще има и валежи от дъжд. Ще бъде ветровито с умерен временно силен североизточен вятър.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, а под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.

В началото на следващата седмица в Западна България ще бъде слънчево, а в Източна не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20 градуса, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено и с условия за слана.

В средата на седмицата вятърът ще е от юг и ще се е затопли още. Максималните температури ще достигат 26-27 градуса. В четвъртък следобед на места в западните райони от страната ще превали и прегърми, ще има и градушки.