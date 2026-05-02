С 10% нагоре: По-скъпа смяна на зимните с летните гуми

Причината са високите цени на горивата, електроенергията и индексирането на заплатите

10% по-скъпо излиза тази година смяната на гумите. От бранша обясняват по-високите цени с поскъпването на горивата, електроенергията и индексирането на заплатите.

Любомир току-що е сменил зимните гуми с летни. Забелязва увеличение на цените.

Любомир Ковачев – шофьор: "Навсякъде се увеличават услугите по всички директории – храни, консумативи, всичко е нагоре."

В София услугата за масовите размери 16, 17, 18 цола излиза между 50 и 80 евро за четири гуми.

Марин Сираков – търговски представител на център за гуми: "Услугата за смяна има увеличение в рамките на около 10%, което се дължи съответно на поскъпване на електроенергия, горива, консумативи и заплати на хората. На гумите като артикул по-малко от 3 до 5%."

В Русе цената е между 35 и 60 евро. Някои сервизи обаче, не са увеличили цените, с цел да запазят клиентите си.

Славчо Аврамов – собственик на автосервиз: "Повишиш ли си цените, изгонваш си клиентите. Леко повишение на цените почти навсякъде има, защото се повишиха заплати, осигуровки, материали."

С цел да избегнат разходите за смяна масово шофьорите започват да купуват всесезонни гуми. Според експерти обаче, те не са най-добро решение. Основната причина е климатът в България, защото има както много студени, така и много горещи дни.

Марин Сираков – търговски представител на център за гуми: "Най-честата причина като цяло е финансова икономия, в крайна сметка монтирайки всесезонни гуми вие спестявате два пъти монтаж и демонтаж годишно."

Както при зимните, така и при летните гуми има изисквания, на които трябва да отговарят. Летните гуми трябва да имат грайфер от поне 1,6 мм и каучукова смес, подходяща за температури над 7 градуса. Важно е да са съобразени с размерите на автомобила ви.

#всесезонни гуми #смяна на гумите #смяна на гуми #смяна на летни гуми #сервиз за гуми #летни гуми #зимни гуми

Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан след намеса на полицията
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян (ОБЗОР)
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Официален старт: Откриха мотосезона в София
Поклонение в местността "Оборище" за 150-годишнината от Априлското въстание Поклонение в местността "Оборище" за 150-годишнината от Априлското въстание
С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание
България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР) България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР)
Шествие за 1 май: Социалистите поискаха гарантиране на трудовите права Шествие за 1 май: Социалистите поискаха гарантиране на трудовите права
Синдикатите искат 10% ръст на заплатите в Бюджет 2026 Синдикатите искат 10% ръст на заплатите в Бюджет 2026
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма бедстващи хора, застрашени сгради и хотели в Пампорово
Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със структура и състав на кабинета? Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със структура и състав на кабинета?
Официален старт: Откриха мотосезона в София Официален старт: Откриха мотосезона в София
Димитър Илиев: Домакинството на Джиро д'Италия е от мащаба на Формула 1 Димитър Илиев: Домакинството на Джиро д'Италия е от мащаба на Формула 1
Тръмп към Конгреса: Военните действия в Иран са "прекратени"
Поклонение в местността "Оборище" за 150-годишнината от...
Нови правила за наградите "Оскар" – без актьори и...
Внимание! Опасност от слани в събота
