Официален старт: Откриха мотосезона в София

Официално откриха мотосезона в София. Стотици мотористи преминаха с шествие по улиците на столицата. И тази година акцент е пътната безопасност.

Георги Янчев – моторист: "Цялата идея е да излезем на пътя, хората да ни чуят, че сме в движение, да имат едно наум – призив малко да оставят телефоните, да поглеждат в огледалата."



Андрей Деянов – моторист: "Държавата може би се старае, силно се надяваме, да ни помогне в предстоящата ни борба за намаляване цените на "Гражданска отговорност", надяваме се и частните застрахователи да се включат в нашата инициатива. Всеки носи отговорност, не толерираме нелегално каране, нарушения на пътя."