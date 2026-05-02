Тръмп заплаши да вдигне митата за коли и камиони от ЕС с 25%

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отново ще наложи 25-процентни мита върху вноса на автомобили и камиони от Европейския съюз.

Новата ставка ще влезе в сила от следващата седмица. Основанието на Тръмп е, че блокът не спазва търговската сделка с Вашингтон.

Миналата година той наложи 25-процентни мита върху вноса на автомобили от целия свят. Но след това сключи сделка с Брюксел за намаляването им до 15 на сто.

В замяна от ЕС се съгласиха да премахнат митата върху американските промишлени стоки, включително автомобилите.