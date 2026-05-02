Поклонение в местността "Оборище" за 150-годишнината от Априлското въстание

С всенародно поклонение-събор в историческата местност "Оборище" над Панагюрище днес продължават честванията на 150-ата годишнина от Априлското въстание.

Десетки родолюбци се очаква да извървят пътя по Алеята на свободата към свещената местност, където са се решавали организационните въпроси за въстанието.

Исторически фестивал ще започне още в 9:30 часа сутринта. От общината в Панагюрище организират транспорт от автогарата до местността "Оборище". Цената ще бъде 1 евро в посока, съобщиха от местната администрация.