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Масови нарушения по строителни обекти в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Чете се за: 04:10 мин.
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Глобите за неспазване на изискванията достигат до 20 000 евро

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Над 60 акта са съставени на строителни фирми в Пловдив от началото на годината за това, че строителната им техника замърсява улиците на града. С промяна в общинската Наредба за опазване на околната среда инвеститорите вече са задължени да осигурят система за оросяване и съоръжения за измиване на тежкотоварната техника. Глобите за неспазване на тези изисквания достигат до 20 000 евро.

Голяма част от глобените фирми са в район "Западен" в Пловдив, където през последните години се строи най-много. Десетки са сигналите от живеещите на улица "Рая", откъдето постоянно преминава тежкотоварна строителна техника. Хората казват, че камионите разнасят постоянно прах и кал.

Румяна Иванова: "Ежедневно газене в кал, в прах, в страшна мизерия. Даже имам чувството, че съвсем нарочно тук покрай сградата минават с по – бясна скорост, за да се вдига повече прах."

Йоана Радева: "Вкъщи прахоляка не свършва, доста е неприятно. Постоянно минават камиони, първо, че е шумно, второ, че са едни и същи постоянно. Тоест това са едни и същи фирми. Чакаме детенце и в следствие, дори количката ще става както виждате мръсна нон стоп."

Цветан Георгиев: "Аз почти не съм видял камион, който има покривала. Тоест, целият този товар, понякога изпада в пространството, не се чисти. Изключително замърсено е всичко, до нива, в които несправянето от наша страна. И да се замислим да променим дори живущото си място вече е в ход.

С промяна в наредбата за опазване на околната среда, строителите са задължени да измиват гумите на тежкотоварната си техника преди да напуснат обекта, както и да покриват камионите си с платна. Проверките на общинския инспекторат обаче показват, че изискванията не се спазват.

инс. Николай Стоянов – Пловдивски общински инспекторат: "Масово строителните обекти нямат, не са си изградили такава система. Тя не беше и задължителна до този момент. Сега вече е задължителна и се надяваме да бъде взето под внимание това."

Стоянка Караджова – началник Отдел "Екология, чистота и обществен ред" – Общински инспекторат: "Имаме 11 протокола констативни с предписания да се изградят система за измиване на ходовата част на тежкотоварните камиони, които излизат от обектите с цел да не замърсяват улиците. За миналата година за цялата 2025 година за замърсяване и за камиони без платна и мрежи имаме 75 акта. Първите 4 месеца на тази година имаме 64 акта. Въпреки наложените санкции ефективност не виждаме."

Според кмета на район "Западен" Тони Стойчева там, където има интензивно строителство, улиците трябва да се мият по-ефективно. Липсата на изградена общинска инфраструктура около новите жилищни сгради също е причина за замърсяване, смята още районният кмет.

Тони Стойчева – кмет на район "Западен" – Пловдив: "Тези строежи голямата си част се правят на места, на които няма инфраструктура. Тоест те дори и да почистят своите гуми, излизайки от имота, в който се строи те попадат в улица без асфалт, която е кална и самите граждани, които живеят на самите улици с личните си автомобили пренасят тази кал и мръсотия по булевардите."

Проверките по строителните обекти ще продължат и в останалите райони на града.

#строителни фирми #замърсяване #Пловдив #новини в Метрото

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