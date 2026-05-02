Внимание! Опасност от слани в събота

Ще има райони с отрицателни минимални температури, главно в котловините в Западна България, където ще има условия за слани. Около и след обяд, облачността над почти цялата страната ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще духа умерен, в Югоизточна България и по Южното Черноворие – временно силен североизточен вятър. Минималните температурите ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 0°, а максималните между 10° и 15°, в София – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има преди обяд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 11° - 13°. Температурата на морската вода е 12° - 14°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, с тенденция на повишаване.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд, но вечерта и в по-ниските планинските райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

В неделя над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има през нощта и в сутрешните часове над западната половина от страната. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в котловините на Югозападна България, където през нощта вятърът ще стихне до минус 2° и там ще се образуват слани. Максималните температури ще са между 12° и 17°.

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източната половина от страната, но без валежи. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в котловините и по високите полета – около минус 2° и на много места ще се образува слана. Дневните температури ще започнат да се повишават и максималните ще бъдат между 17° и 12°. Във вторник и сряда ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от югоизток и затоплянето ще продължи.