БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Внимание! Опасност от слани в събота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще има райони с отрицателни минимални температури, главно в котловините в Западна България, където ще има условия за слани. Около и след обяд, облачността над почти цялата страната ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще духа умерен, в Югоизточна България и по Южното Черноворие – временно силен североизточен вятър. Минималните температурите ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 0°, а максималните между 10° и 15°, в София – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има преди обяд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 11° - 13°. Температурата на морската вода е 12° - 14°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, с тенденция на повишаване.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд, но вечерта и в по-ниските планинските райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

В неделя над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има през нощта и в сутрешните часове над западната половина от страната. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в котловините на Югозападна България, където през нощта вятърът ще стихне до минус 2° и там ще се образуват слани. Максималните температури ще са между 12° и 17°.

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източната половина от страната, но без валежи. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в котловините и по високите полета – около минус 2° и на много места ще се образува слана. Дневните температури ще започнат да се повишават и максималните ще бъдат между 17° и 12°. Във вторник и сряда ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от югоизток и затоплянето ще продължи.

#опасност от слани #времето #слана #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
2
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
4
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери,...
Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян
5
Търсят решение за изграждане на временен път в района на...
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
6
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Времето

Слънчево време и съществено затопляне през новата седмица
Слънчево време и съществено затопляне през новата седмица
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Чете се за: 01:55 мин.
Опасност от слани в райони на Югозападна България Опасност от слани в райони на Югозападна България
Чете се за: 02:15 мин.
Валежи от дъжд и условия за слана Валежи от дъжд и условия за слана
Чете се за: 02:17 мин.
Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани
5602
Чете се за: 02:05 мин.
След студеното начало на май, съществено затопляне през новата седмица След студеното начало на май, съществено затопляне през новата седмица
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Напрежение по оста Берлин–Вашингтон: Над 5000 американски...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Ивайло Мирчев, "Да, България": Ще атакуваме бюджета с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Трети ден най-прекият път между Смолян и Пампорово е блокиран от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ