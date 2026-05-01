Вероника Василева пред БНТ: Исках името ми да се запомни

Състезателката по фехтовка говори специално за националната медия след триумфа си на европейското първенство до 23 години.

Олимпийски медал за България във фехтовката. Това е следващата голяма цел за Вероника Василева, която само преди дни триумфира със златото на сабя на европейското първенство до 23 години в Каляри (Италия). В специално интервю за БНТ 20-годишната шампионка сподели повече за трудностите, които е преодоляла по пътя към своя успех.

„Исках наистина да ми се запомни името. Да кажа, че аз съм българка и заслужавам да бъда наричана такава. След като изиграх толкова хубави групи, 6 от 6, аз излязох с първи номер за директните елиминации. И първият бой си го изиграх сравнително притеснено. И треньорът дойде при мен и ми каза: „Вероника, ти няма от какво да се притесняваш. Ти знаеш, че си класа и ти можеш. Просто играй, успокой се, усмихни се“. И реших, че трябва да го послушам. Успокоих се, започнах да играя хубаво и нещата ми провървяха“, каза Василева.

Вкусът от победата Вероника Василева мечтае да пренесе и на друга сцена – Олимпийската.

„Бих искала женският отбор, или индивидуално, да станем медалисти на Олимпиадата“, завърши Василева.

Вероника Василева стана европейска шампионка на сабя за жени до 23 години
В надпреварата на сабя жени се включиха 42 състезателки от 14 държави.
