Шествие за 1 май: Социалистите поискаха гарантиране на трудовите права

Традиционното за Деня на труда шествие-митинг, организирано от БСП, се проведе в столицата.

То бе под надслов "Работим, а сме бедни. Стига! Втори живот няма". Стартът му беше даден от езерото "Ариана" и стигна до Лятната сцена в Борисовата градина. Събралите се настояха за гарантирани и защитени трудови права, достойни заплати и пенсии.

Живка Колева: "Изцяло да се преработи пенсионната възраст в България, това е недопустимо, 40 години трудов стаж. За да вземаш такава малка пенсия. 350 евро пенсия. Как се живее?"

Крум Зарков, лидер на БСП: "Днешният ден е празник, но преди всичко дата, на която да си припомним за смисъла на политиката и за смисъла на живота, защото човекът не е средство за производство, защото това, което създаваме, го създаваме заедно и всички имаме право на достоен живот, който да добиваме с достоен труд."