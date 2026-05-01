Разследват причините за тежката катастрофа край Ботевград с пет жертви

Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград. Челно са се ударили лек автомобил и тир. Според експерти участъкът, на който се е случил инцидентът, е нов и е пуснат без разделителни колчета между платната.

Рано сутринта на новия пътен възел край Ботевград лек автомобил, пътуващ от Мездра за София навлиза в насрещното платно и се удря челно в тежкотоварен камион. От удара на място загиват петима мъже на възраст между 30 и 40 години, които са пътували в леката кола. Експертиза тепърва ще установи с каква скорост са се движили. Водачът на тира е с отрицателна проба за алкохол.

Радка Ценова, заместник-окръжен прокурор на София: "Шофьорът ще бъде разпитан в качеството на свидетел. Пътно-транспортното произшествие е изключително тежко. Причините ще се установят, за целта ще бъдат назначени експертизи, главно автотехническа експертиза."

Тепърва ще се установява и дали има спирачен път.

Радка Ценова, заместник-окръжен прокурор на София: "На лекия автомобил няма спирачен път, но огледът на местопроизшествието продължава. Достатъчно ясно е, има пътна маркировка, има знаци контролиращи и организацията на движението и скоростта. Поне на този етап не можем да говорим, че е неясна организацията на движението."

От Европейския център за транспортни политики заявиха, че на този новоизграждащ се участък има висока концентрация на произшествия и трябва да се вземат мерки.

Симеон Искренов, експерт европейски център за транспортни политики: "За този участък още, когато пуснаха движението тук и започнаха пътните инциденти в района на Люти дол казахме, че трябва да се поставят колчета, които да разделят двете платна, там се поставиха за съжаление след като отново загинаха хора, но тук пуснаха участъка без тези разделителни колчета. Много хора се заблуждават, че е еднопосочно движението, всъщност е двупосочно в едното платно."

Заради катастрофата движението беше пренасочвано и се образуваха опашки.