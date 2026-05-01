Протести и арести в Турция по време на шествия за 1 май (СНИМКИ и ВИДЕО)

Протести и арести в Турция - стотици хора излязоха по улиците на Истанбул за традиционни шествия по повод 1 май.

Напрежението се покачи и се стигна до сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ срещу демонстрантите. Съобщава се за пострадали протестиращи.

Властите в Истанбул бяха въвели строги мерки срещу струпването на хора в мегаполиса, демонстрациите в района на площад "Таксим" бяха забранени, а множество спирки в централната част на града бяха затворени.

Спряно беше и движението на фериботите между европейската и азиатската част на Истанбул.

