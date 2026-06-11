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Едва един от четирима собственици в Гърция е почистил имота си срещу пожари

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По света
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гърция поиска помощ заради усложнената обстановката пожарите

Само един от всеки четирима собственици на имоти и парцели в Гърция е изпълнил задължението си за почистването им като мярка за предотвратяване на горски пожари, съобщи електронното издание в. "Катимерини".

Изданието припомни, че крайният срок за това е 15 юни, като собствениците на имоти за задължени да подадат декларация онлайн.

Санкциите при неспазване на изискванията варират от 200 до 2000 евро. Липсата на декларация води до глоба от 100 евро, ако имотът е бил почистен, и 500 евро, ако не е бил почистен. Подаването на декларация с невярно съдържание се наказва с най-малко шест месеца лишаване от свобода и глоба от 5000 евро, информира "Катимерини".

В интервю за телевизия "Скай“ министърът на климатичната криза и гражданска защита Евангелос Турнас заяви, че между 300 000 и 350 000 имота са били декларирани електронно, като определи този брой като "незадоволителен". Той изнесе данни, според които миналата година броят на декларациите е бил 500 000, а през 2024 г. е надхвърлял 800 000 от приблизително 1,3 млн. имота, попадащи в обхвата на изискването.

Манос Кранидис, секретар на Общогръцката федерация на собствениците на недвижими имоти, заяви, че сред причините за забавянето са високите разходи и недостатъчната осведоменост на обществеността. Той посочи, цитиран от гръцки медии, че общините информират чрез писмени уведомления, вместо да използват дигитални средства като електронна поща.

#против пожари #Гърция #Изисквания #имоти #разчистване #глоби

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