150 години от Априлската епопея: Възстановка на героичните събития в Копривщица

Отбелязваме 150 години от Априлското въстание и 175 години от рождението на Тодор Каблешков. В Копривщица, където гръмва първата пушка, тържествената програма вече започна.

Честванията в Копривщица започнаха точно в 11:00 часа. Началото беше дадено от духовия оркестър на училище "Любен Каравелов". Въпреки студеното време, много хора дойдоха, за да се включат във възстановката на епизоди от Априлското въстание.

София Вътова: "Много ми харесва да съм тук." Габриела Вътова: "За нас е изключително удоволствие да предадем емоцията и всичко, което тук се изживява всяка една година." Катерина Скендерова: "От 1960 година съм започнала, когато бях млада булка и оттогава участвам във всички възстановки от Априлското въстание. Моята роля е две момченца пращам да предупредят майката на Каблешков, че ще го заловят. И той успява да избяга…"

Вижте повече в прякото на Цветелина Чафадарова