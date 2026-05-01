Честваме 150 години от Априлското въстание. Кулминацията е тази вечер в Панагюрище, където знаковата годишнина ще бъде отбелязана с тържествена заря-проверка.

През деня възстановки на драматичните и героични моменти от Априлското въстание ще бъдат демонстрирани в Копривщица и Панагюрище.

Тържествените чествания на годишнината са под патронажа на президента Илияна Йотова. Тази вечер тя ще приеме почетния строй в Панагюрище. БНТ ще излъчи тържествата от 20:30 часа.