С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание

С възстановка на моменти от избухването на Априлското въстание в Клисура отбелязват 150-годишнината от паметните събития.

През 1876 година българите поемат по пътя на саможертвата с вяра, че свободата струва повече от живота. Въстанието в Клисура избухва преждевременно и оставя дълбока следа с героизма.

Във възстановката участват над 200 души, самодейци от региона и страната, както и родолюбиви организации. За първи път във възстановката ще бъде представен момента, в който хората, които са успели да се спасят от османското владичество, се завръщат в опожарената Клисура след потушаването на въстанието.

И тази година във възстановката ще видим един от най-ярките защитници на града по време на въстанието през 1876 година – Боримечката, който активно се включва в отбраната срещу башибозуците и пренася най-тежките оръдия – черешовите топчета.

"Най-важната роли на Боримечката е това, което му казва Никола Караджов: Боримечка, назначавам те за главен военачалник на клисурската артилерия. Всеки топ да се мери в една цел. Българският народ възстава не срещу владичеството, не срещу империята, не срещу присъствието, а срещу тиранията, робията и издевателството над българският народ."

