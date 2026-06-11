БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Документите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са изпратени на Посолството на Сърбия в България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Запази
стоян мавродиев съди димитър ламбовски рекет
Снимка: БГНЕС

Документите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са изпратени на Посолството на Сърбия в България. Процедурата следва строго формални правила и не е нужно да се чувам със сръбския си колега или някой друг, каза на брифинг министърът на правосъдието Николай Найденов. Той говори преди заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Нещата във ВСС са замръзнали през последните четири години. Той обясни, че последните три седмици, в които парламентът даде възможност за становища по процедурата по избор на нов състав на съвета на всички заинтересовани страни, са се получили достатъчно много такива, които да бъдат обсъдени и анализирани, за да не се приемат прибързани решения. Той допълни, че другата седмица комисия в Народното събрание ще разгледа становищата.

Много е притеснително за нас, не за Европейската прокуратура, че мястото на европейския прокурор от България стои празно. Вчера беше заседанието на Върховния административен съд (ВАС) по жалбите на кандидатите от предишната процедура по избор на европейски прокурор от България. Когато излезе решението, ще предприема необходимите действия, за да се завърши максимално бързо процедурата, заяви министърът.

Той уточни, че проблемът с Теодора Георгиева, настоящия европейски прокурор от България, която беше временно отстранена от длъжност, е проблем за България и е свързан не с процедурата й по избор, а последващата намеса на правителството тогава.

По неговите думи до някъде е проблем това, че никой не иска да бъде директор на Националната следствена служба, но функциите в момента на председател се изпълняват от зам.-директора по старшинство.

Преди заседанието на Пленума от сдружение "Боец" бяха организирали протест с искане на оставката на настоящия състав на ВСС пред сградата на съвета.

#Стоян Мавродиев #екстрадиция #документи

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
2
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
3
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите
4
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино"...
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката...
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
6
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Сигурност и правосъдие

Иван Демерджиев: МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране
Иван Демерджиев: МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране
Днес е кулминацията на Международното военно учение "Ответен удар" Днес е кулминацията на Международното военно учение "Ответен удар"
Чете се за: 04:45 мин.
За първи път: Сухопътните войски демонстрираха удар с дронове камикадзе в учението "Ответен удар" За първи път: Сухопътните войски демонстрираха удар с дронове камикадзе в учението "Ответен удар"
Чете се за: 02:22 мин.
Николай Пелтеков е новият директор на СДВР Николай Пелтеков е новият директор на СДВР
Чете се за: 00:30 мин.
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе” СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”
5377
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът във Варна потвърди 17-годишна присъда за мъж, убил жената, с която живее Съдът във Варна потвърди 17-годишна присъда за мъж, убил жената, с която живее
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Шоуто започва! Време е за Мондиал 2026 Шоуто започва! Време е за Мондиал 2026
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци" Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Продължават безредиците в Белфаст, полицията разгони недоволните с водни оръдия Продължават безредиците в Белфаст, полицията разгони недоволните с водни оръдия
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Преговори в застой и нови удари между Иран и САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
По света
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутат от...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Тръмп заяви, че харесва инфлацията
Чете се за: 00:50 мин.
По света
София, Смолян и Пловдив с най-високи резултати на матурите
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ