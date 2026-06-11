Днес е кулминацията на Международното военно учение "Ответен удар" на сухопътните войски, което се провежда на полигона "Корен". В него участват 1500 военослужещи, над 450 вида бойна техника и за първи път пред публика се представят така наречените тежки ударни дронове-прехващачи - най-новата придобивка на сухопътните войски. Ще бъдат демонстрирани и малки FPV дронове. Наричат се FPV, защото операторите са с шлемове от First Person View, т.е. от първо лице, през цялото време те следят полета на дроновете до поразяването на целта.

Тъй като учението е международно, ще бъдат представени много интересни образци натовска техника - американските танкове "Ейбрамс", тежките 155 мм италиански гаубици "Панцерхауцер", колесните танкове "Центурион". Турската армия участва със свои ПВО системи, представени са и от румънската армия.

бригаден генерал Мирслав Костадинов, планиращ учението и командир на Втора Тунджанска механизирана бригада: "Оценката ни за това, което показаха формиранията от моята бригада и тези, които ми бях предадени като усиления е много добра. Една от основните ми цели беше да интегрираме всичко това, което имаме като нова техника, да използваме някои нови тактики по придвижване на бойното поле и по атака на целите. И това беше успешно направено. Вие знаете, че през последните години в слухопътните войски, специално в бригадата, постъпиха доста безпилотни летателни системи за разузнаване, за наблюдение, за целеуказване, които ги усвоихме доста добре. Беше голямо предизвикателство за нас, но аз съм доволен, че успяхме да съвместим информацията от разузнавателните дронове, с ударите на FPV дроновете и с маневъра с огън и с личен състав." генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: " Основната ни идея е именно тестването, експериментирането и въвеждането на тактики, техники и процедури и на новопридобита техника. Тук обаче трябва да отворя една скоба, когато говорим за новопридобита техника, говорим за такава, която ние до този момент като тип и характер никога не сме имали. От края на миналата година започнахме придобидването на различни типове ударни дронове. Тези ударни дронове за последните няколко месеца, около четири, се усвояват от няколко десетки оператори в слухопътни войски и се тренират в малките формирования, в бригадите и полковите. Днес за първи път ние ги въвеждаме и използваме във фона на цялостния общовойскови бой, състава на един механизиран батальон, във воденето на неговия отбранителен бой и изобщо в целия маньовър. Между артилерията и стрелбата на пехотата вече наблюдаваме различните типове дронове с тяхното място в поразяването на различните цели на противник. Нашият замисъл е на същия принцип до края на годината и вече работим твърдо по въпроса за наземни такива дронове, с ударни логистични способности и разузнавателни, които да намерят тяхното си място в формированията - взвода, ротата, батальона и бригадата и съответно да накрием всички от тези липси, да го кажем, към момента на способности, които съвременните конфликти демонстрираха пред всички армии."

Двата типа дронове, които днес ще бъдат демонстрирани пред ВИП-публиката - и FPV дроновете и тежките ударни дронове, са изцяло дизайн и произведени в българския военно-промишлен комплекс. Друга важна задача на днешното учение е стиковането в рамките на многонационална военна среда.

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