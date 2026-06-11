Американският президент Доналд Тръмп заяви, че харесва инфлацията. Той посочи, че миналия месец цените в САЩ са се покачили с най-бързия си темп от 3 години.

Според статистиката през май цените са се покачили с 4,2%. Тръмп обеща, че когато войната в Иран свърши "цените ще паднат като камък". Коментарът на американския президент предизвика остри реакции в САЩ.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър написа в социалните мрежи: "Презрението му е безгранично". По-късно в интервю за "Ню Йорк пост" Тръмп заяви, че думите му са извадени от контекст. Той имал предвид, че "инфлацията е много по-ниска от очакваната".