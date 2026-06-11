Емануел Луканов: Дунав е много добро място за работа

Емануел Луканов коментира, че Дунав Русе е едно много добро място за работа. Новакът в Първа лига стартира подготовка за новия сезон, а техният старши треньор сподели, че целта е стабилизирането на клуба и запазването на място в елита.

Наставникът сподели своите впечатления и относно това какво го е привлякло да поеме „драконите“.

„Привлече ме това, започвайки от структура, база и начин на ръководене. Мисля, че това е едно много добро място за работа. Основното, което искаме аз и ръководството, е да се стабилизира клубът и да запази своето място в Първа лига“, сподели Луканов.

Повече от интервюто с Емануел Луканов можете да видите във видеото!