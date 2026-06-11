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Емануел Луканов: Дунав е много добро място за работа

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Спорт
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Искаме клубът да се стабилизира, заяви треньорът на новака в Първа лига.

Емануел Луканов: Дунав е много добро място за работа
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Емануел Луканов коментира, че Дунав Русе е едно много добро място за работа. Новакът в Първа лига стартира подготовка за новия сезон, а техният старши треньор сподели, че целта е стабилизирането на клуба и запазването на място в елита.

Наставникът сподели своите впечатления и относно това какво го е привлякло да поеме „драконите“.

Привлече ме това, започвайки от структура, база и начин на ръководене. Мисля, че това е едно много добро място за работа. Основното, което искаме аз и ръководството, е да се стабилизира клубът и да запази своето място в Първа лига“, сподели Луканов.

Повече от интервюто с Емануел Луканов можете да видите във видеото!

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе #Емануел Луканов

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