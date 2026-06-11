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Антон Кутев: Тежките дефицити в европейската дипломация доведоха до това, че войната в Украйна не беше избегната

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Тежките дефицити в европейската дипломация доведоха до това, че войната в Украйна не беше избегната. Това заяви в "Денят започва" Антон Кутев, депутат, ПГ "Прогресивна България"; председател на Комисия по културата и медиите.

"Това, че няма да даваме оръжие на Украйна, според мен беше нещо, което се предполагаше от думите на президента Радев през последните години. Така че това е последователно като поведение на правителството, т.е. очакваше се. Въпросът е първо дали имаме какво да даваме и второ, че наистина усилията за решаване на конфликта в Украйна не минават през въоръжаване, а минават през форми на дипломация. И между другото, това е същата позиция, която Радев е заемал през цялото време – конфликтът да се реши чрез дипломация. Но през предишните няколко години не беше така. Единствено той го казваше. Всички останали ни обясняваха как до няколко месеца ще набием руснаците, ще направим различни неща. Очевидно това няма да стане. Както беше ясно, че една конвенционална военна сила не може да победи една ядрена военна сила. Все повече става очевидно, че е така. Ясно е, че тази война, поне за мен е ясно, няма да приключи по начина, по който се очакваше от Европейския съюз в началото. И все по-начелно място излиза въпросът за дипломацията, която, ако си беше свършила работата преди 5–6–7 години и повече, тази война може би нямаше да я има. Именно според мен тежките дефицити в европейската дипломация доведоха до това, че тази война не беше избегната. Тук аз не оправдавам Путин и не казвам, че цялата тази агресия срещу Украйна по някакъв начин може да бъде оправдана. Не може. Но тя можеше да бъде избегната, ако европейската дипломация работеше, което е нещо, което оттук нататък трябва да направим."

Дори държавата да не иска да предостави оръжие на Украйна, то може да мине през трети страни и пак да стигне там, посочи Кутев.

"Естествено, че това е проблем. Когато ВПК произвежда, той произвежда бомби, снаряди и оръжие и те убиват. Това няма как да е друго. Те не се правят с друга цел. И оттук нататък поне за мен има един цивилизационен проблем в цялата тази работа. Ако произвеждаш оръжие и бомби, някой ще умре от тях. Което значи, че те ще отидат някъде. Ако не отидат за Украйна, те вероятно ще отидат някъде в Израел, Газа или другаде. Или в Иран, не дай Боже. Това е големият проблем изобщо на военната индустрия. От друга страна, всички знаят, че военната индустрия в световен мащаб е една от най-силните и най-определящите политиката. Вероятно затова има и войни по света все още. Така че този въпрос ще продължава да стои като морален казус. Докато има военна индустрия, тя е мощна. Слава Богу, българската военна индустрия не е за подценяване. Тя произвежда голяма заетост за много хора, произвежда голям продукт. И в същото време тези неща, в крайна сметка, държавата може, доколкото разбирам аз, само частично да контролира. Дори държавата да не иска да пусне никакво оръжие от българското въоръжение за Украйна, те могат да минат през трети страни и пак да стигнат там, което вече неведнъж се е случвало."

Няма да даваме оръжие на Украйна от резервите си, подчерта Кутев.

"Не, за собствените си резерви категорично не става дума, защото нашите резерви вече са изчерпани. Тоест няма нещо, което държавата да може да даде на Украйна. И ние затова казваме, че държавата няма да дава повече оръжие на Украйна. Аз не мога да гарантирам, защото нямам тази власт. Дали държавата може да гарантира, че няма да минават оръжия за Украйна през посредници – според мен по-скоро не може. Сега не съм специалист в това и не смятам, че аз съм човекът, който трябва да даде тази категорична оценка. ВПК работи и той изнася нанякъде, какво се случва с тези стоки нататък невинаги е проследимо."

"През цялото време не сме се отказвали от идеята, че трябва да се помага на Украйна. Тоест нямаме съмнение, че както целият Европейски съюз, така и ние участваме в една обща политика. Чисто хуманитарни мисии има там, в които може да се помага. Въпросът е дали да се помага пряко с оръжие и дали усилията за помощ на Украйна, която е кандидат за член на Европейския съюз, трябва да минават през въоръжаване и продължаване на конфликта, или през търсене на много бързи дипломатически усилия за неговото прекратяване. Това са два подхода."

Вижте целия разговор във видеото

#"Прогресивна България" #помощ за Украйна #войната в Украйна #Антон Кутев

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