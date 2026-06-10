БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от...
Чете се за: 03:05 мин.
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Чете се за: 01:37 мин.
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За първи път: Сухопътните войски демонстрираха удар с дронове камикадзе в учението "Ответен удар"

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За първи път Сухопътните войски демонстрираха стрелба с дронове камикадзе и тежки безпилотни системи в рамките на международното учение "Ответен удар".

Противник атакува в зоната за отговорност на 2-ра Тунджанска бригада. За да спре настъплението, е предислоциран механизиран батальон, усилен с бойна група от НАТО. Вдигнат е разузнавателен дрон Акула, който локализира разположението на врага.

На ход са операторите на FPV дронове камикадзе, снабдени с осоколъчни боеприпаси, като атакуват пехотата и бойната техника на противника. На ход са тежките дронове прехващачи с баражиращи боеприпаси. Атаката е спряна. Батальонът преминава в контранастъпление. Включват се танкове, американски Брадли, италиански Центуриони.

Продължава модернизацията на Танк Т72 на Сухопътните войски от израелска корпорация. Успешно се монтират лазарни далекомери, топловизионни камери, системи за ранно предупреждение и нова комуникационна техника. Противникът се опитва да контраатакува с дронове. МТЛБ е работният кон на сухопътни войски. Отчитайки опита, от Украйна му е поставена антидронова защита - стоманена конструкция с мрежа, покрита с камуфлаж. С помощта на контингент от САЩ, Италия, Румъния и Турция противникът е отблъснат.

капитан Мирко Франческели, командир механизирана рота в Многонационалната бойна група: „През последните 7 дни ние се чувствахме великолепно, имахме много съвместни упражнения и тренировки. Аз съм много доволен от съвместните тренировки и мисля, че беше добър тест за синхронизация в многонационална среда. Мисля, че мина добре.“

генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: „Този тип учения дава сглобяемост, но в частния случай на това учение можем да кажем, че основната ни идея е именно тестването, експериментирането, въвеждането на тактики, техники и процедури и на новопридобита техника."

Утре е кулминацията на учението, в което участват над 1500 военнослужещи.

#артилерия #стрелба с дронове #сухопътните войски #танкове

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
2
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
3
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
4
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна
5
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от...
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите
6
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино"...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Сигурност и правосъдие

Николай Пелтеков е новият директор на СДВР
Николай Пелтеков е новият директор на СДВР
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе” СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът във Варна потвърди 17-годишна присъда за мъж, убил жената, с която живее Съдът във Варна потвърди 17-годишна присъда за мъж, убил жената, с която живее
Чете се за: 01:32 мин.
Депутатите одобриха купуването на 3D радари за армията Депутатите одобриха купуването на 3D радари за армията
Чете се за: 02:00 мин.
Модернизацията на армията не зависи от помощта за Украйна, коментира военният министър Модернизацията на армията не зависи от помощта за Украйна, коментира военният министър
Чете се за: 02:17 мин.
Прокурорският съвет на ВСС ще попита кой иска да е и.ф. директор на Националната следствена служба Прокурорският съвет на ВСС ще попита кой иска да е и.ф. директор на Националната следствена служба
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Светът е футбол: БНТ излъчва най-голямото спортно събитие от три държави
Светът е футбол: БНТ излъчва най-голямото спортно събитие от три...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе" Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи? Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
За първи път: Сухопътните войски демонстрираха удар с дронове...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Безредици в Белфаст: Протести след нападение на мъж от бежанец
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Най-добри резултати на държавните зрелостни изпити досега
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Отиде си DJ STEVEN
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ