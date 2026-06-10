За първи път: Сухопътните войски демонстрираха удар с дронове камикадзе в учението "Ответен удар"

За първи път Сухопътните войски демонстрираха стрелба с дронове камикадзе и тежки безпилотни системи в рамките на международното учение "Ответен удар".

Противник атакува в зоната за отговорност на 2-ра Тунджанска бригада. За да спре настъплението, е предислоциран механизиран батальон, усилен с бойна група от НАТО. Вдигнат е разузнавателен дрон Акула, който локализира разположението на врага.

На ход са операторите на FPV дронове камикадзе, снабдени с осоколъчни боеприпаси, като атакуват пехотата и бойната техника на противника. На ход са тежките дронове прехващачи с баражиращи боеприпаси. Атаката е спряна. Батальонът преминава в контранастъпление. Включват се танкове, американски Брадли, италиански Центуриони.

Продължава модернизацията на Танк Т72 на Сухопътните войски от израелска корпорация. Успешно се монтират лазарни далекомери, топловизионни камери, системи за ранно предупреждение и нова комуникационна техника. Противникът се опитва да контраатакува с дронове. МТЛБ е работният кон на сухопътни войски. Отчитайки опита, от Украйна му е поставена антидронова защита - стоманена конструкция с мрежа, покрита с камуфлаж. С помощта на контингент от САЩ, Италия, Румъния и Турция противникът е отблъснат.

капитан Мирко Франческели, командир механизирана рота в Многонационалната бойна група: „През последните 7 дни ние се чувствахме великолепно, имахме много съвместни упражнения и тренировки. Аз съм много доволен от съвместните тренировки и мисля, че беше добър тест за синхронизация в многонационална среда. Мисля, че мина добре.“

генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: „Този тип учения дава сглобяемост, но в частния случай на това учение можем да кажем, че основната ни идея е именно тестването, експериментирането, въвеждането на тактики, техники и процедури и на новопридобита техника."

Утре е кулминацията на учението, в което участват над 1500 военнослужещи.