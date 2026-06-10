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Скопие без промяна в позицията - коментар на външния министър Тимчо Муцунски

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Снимка: БТА
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Без промяна в позицията на Република Северна Македония за включване на българите в Конституцията и изпълнение на условията по френското предложение. Това стана ясно от думите на външния министър Тимчо Муцунски пред БНТ след срещата на външните министри от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Той отново призова за диалог със София и за пореден път настоя, че въпросът е двустранен, въпреки постигнатия през 2022 година европейски компромис.

"Нашето виждане е, че имаме различно тълкуване на това какви са очакванията към нашата държава, когато говорим за решенията от 2022 година."

БНТ: Включително вписването на българите в Конституцията?

"Тоа што е многу јасно кажано и што се кажува и од вас и од највисоки претставници е дека тоа се смета како услов за отпочнување на преговорите. Но јас сакам да повторам. Нашата цел како држава е да се видиме во ситуација каде што не само ќе ги отпочнеме преговорите, туку и да знаеме дека нема да има и други билатерални прашања кои што ќе се појават по отпочнувањето на преговорите."

#Тимчо Муцунски # Република Северна Македония

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