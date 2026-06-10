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Повелителят на украинските дронове: Роберт „Мадяр“ Бровди за войната, изкуството и математиката

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Украински удари дълбоко на руска територия. Поразен е военен завод в Чебаксарйй на около 900 км от фронта и петролна рафинерия в Самара. Удари са нанесени и по пристанището на окупираният от руснаците Мариупол. През последните месеци украинските атаки не само става все по-интензивни, но и успява да поразят цели все по-далеч от Украйна. Човекът, който стои зад този успех се казва Роберт Бровди, с позивна "Мадяр".

Роберт Бровди, командир на украинските сили за безпилотни системи: „По време на война не можеш да разчиташ на инстинкт. Трябва да планираш и да изчисляваш всичко, за да разбереш какъв резултат искаш да получиш и да имаш ясна посока, към която да се движиш."

Роберт "Мадяр" Бровди. "Мадяр" защото е от унгарското малцинство. До февруари 2022 има сериозен бизнес с износ на зърно и е известен с любовта си към изкуството. Веднага след началото на войната се записва като доброволец в армията. Няма никакъв военен опит. През май 2022 г. той създава собствено подразделение за дронове, наречено „Птиците на Мадяр“.

Роберт Бровди, командир на украинските сили за безпилотни системи: „Във войната, числата са основата - всичко започва от тях. Всеки, който ги пренебрегва не може да играе тази игра. Той ще бъде воден, не водач.“

През 2024-та Украйна създава първите в света сили за безпилотни системи като отделен род войски. Година по-късно президентът Володимир Зеленски назначава Роберт Бровди за техен командир. Силите на „Мадяр" са около 2% от украинската армия. Но са отговорни за около 30-35% от поразените руски цели. Стратегията на Бровди е изцяло базирана на числа: да бъдат елиминирани повече войници, отколкото Москва може да мобилизира. Той въвежда показател за ефективност, наречен "Стандарт 10", в интервю, записано в средата на май.

Роберт Бровди, командир на украинските сили за безпилотни системи: „Стандарт 10" изисква всеки от нашите екипажи, докато е на месечно бойно дежурство - или 15 -20 дни, да унищожи или да причини загуби на общо 10 вражески пехотни подразделения. Това е достатъчно, за да елиминира два пъти повече от пехотата, която Путин праща на фронта всеки месец.“

Резултатите от ударите се доказват с видеа. Само шепа хора знаят местонахождението на Бровди. По стените на бункера, който той обитава, освен десетки монитори, които следят зони от фронта, има останки от дронове и произведения на изкуството. Бровди е на 50, баща на две деца. Съпругата му е част от подразделението, което той ръководи. Постиженията на моите "птици" компенсират личните жертви, споделя той.

#математиката #изкуството #Роберт Бровди #украински дронове #командир #войната

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